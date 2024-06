El cantante mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, conocido en la escena artística como Peso Pluma, confirmó el último lunes 10 de junio que sufrió una fractura de pie durante su reciente participación en el festival Governor’s Ball de Nueva York, Estados Unidos, donde fue invitado como el artista principal del cartel. ¿Qué más dijo sobre su estado de salud y cómo se encuentra el intérprete de corridos mexicanos? En los siguientes párrafos la más completa información.

El joven intérperte de 24 años, reconocido en la escena internacional por darle un nuevo sonido a la música mexicana fusionándola con géneros urbanos del estilo trap y reguetón, se habría torcido el pie derecho en el escenario; sin embargo, por el calor del momento no lo sintió tanto, ya que siguió saltando e incluso rechazó que le dieran una silla, según reveló Billboard.

¿Cómo se encuentra Peso Pluma?

Hassan Emilio Kabande, el nombre real del cantante nacido en Jalisco (México), mostró en las historias de su cuenta de Instagram una foto echado en la cama de un hospital en la Gran Manzana esperando que le tomaran rayos X y luego confirmó su fractura. Sin embargo, lejos de amilanarse por la lesión, aprovechó sus redes sociales para mostrar algunas imágenes de lo que fue su espectáculo en Nueva York.

En las imágenes confirmó que disfrutó del evento y en las fotografías se puede ver como salta en frente de un mar de gente que se hizo presente para disfrutar de su show. “¿Un pie roto? IDGAF (me importa una mi…), gracias Nueva York, su energía fue una locura, los amo!”, escribió.

¿Cómo fue el show de Peso Pluma en Nueva York?

El cantante mexicano dio inicio a su show al ritmo del tema “Rubicon’” tras lo que se presentó al público de la ciudad estadounidense mezclando español e inglés: “Arriba México, pu…! ¿Cómo están? ¿Están listos para una pinche noche de corridos?”, expresó, según señala Bilbboard.

Por si fuera poco, Peso Pluma también invitó a Rich the Kid y Jasiel Núñez para interpretar algunos de sus éxitos, y una vez ocurrido el percance, siguió dándolo todo sobre el escenario, saltando a veces sobre un pie, y declaró: “Apenas me puedo tener en pie, pero me importa una mi…”, arengó para seguir con su show.

Hasta el momento se desconoce si la lesión de Peso Pluma influirá de forma directa a su gira musical, si es que tendrá que cancelar shows o reprogramar algunas fechas de su calendario programado, ya que se encuentra en plena gira por los Estados Unidos. Eso sí, el artista no pierde la sonrisa y celebra con agradecimiento el apoyo de sus fans.

Peso Pluma cambia de look

Cabe señalar que, en los últimos días, el cantante mexicano Peso Pluma se convirtió en tendencia en redes sociales al revelarse su más reciente cambio de imagen, ya que se tiñó el cabello y las cehas de color azul hace algunas semanas. ¿el motivo? Muchos especularon que se trataba de una forma de “cerrar ciclos” tras separarse de Nicki Nicole; sin embargo, se trataba de un cambio de imagen para su nuevo videoclip.

La Doble P asumió un nuevo look para la filmación del videoclip de su tema “La People II”, colaboración al lado de Joel de la P y Tito Double P. Este nuevo proyecto audiovisual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

TE PUEDE INTERESAR