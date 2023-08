RBD comenzó con el pie derecho su gira 2023 con un par de conciertos en Texas, Estados Unidos, específicamente en El Paso y Houston, donde los asistentes quedaron maravillados con el espectáculo, aunque para Anahí eso pudo haber significado unas dolorosas molestias.

Si bien muchos asistentes a los primeros shows no se percataron de un detalle, lo cierto es que la intérprete mexicana estuvo sangrando del oído en pleno concierto, principalmente en el segundo de ellos, que fue el realizado en Houston.

Al hacerse pública esta información, muchos fanáticos de la mexicana y de la banda entera se han mostrado muy preocupados y también con cierta curiosidad respecto al tema y a las causas de esto, por lo que ahora te contaremos qué sucedió en realidad.

RBD tendrá una serie de conciertos en Estados Unidos antes de comenzar a cantar por América Latina (Foto: RBD / Instagram)

ANAHÍ SUFRE CON EL SANGRADO DE SU OÍDO DURANTE EL CONCIERTO

Durante la presentación del segundo concierto de la gira de RBD, Anahí se dio cuenta de que algo no andaba muy bien cuando se sacó los audífonos se percató que sus sospechas eran ciertas: le estaba sangrando el oído.

Aquella incómoda situación pudo haber causado la toma de decisiones que hubieran entristecido al público si es que todo eso empeoraba, pero por suerte la cantante pudo seguir con su desarrollo en el escenario.

No obstante, lo sucedido generó la preocupación e interés, principalmente de los medios de comunicación, los cuales, finalmente, consultaron a la fuente misma sobre lo que estaba ocurriendo con su lesión.

¿POR QUÉ LE SANDRÓ EL OÍDO EN PLENO SHOW EN HOUSTON?

El 20 de junio de este año, mientras se encontraba preparándose para la gira de RBD, Anahí dio a conocer en redes sociales que había tenido una complicación muy fuerte en sus oídos, alarmando a sus seguidores.

De acuerdo a lo que manifestó, mientras se hacía una prueba de audífonos, su tímpano resultó herido de forma muy severa, por lo que se especuló que no iba a poder estar en la gira.

Ahora, luego de dar sus dos primeros conciertos, Anahí fue consultada sobre el estado de su oído y allí fue que reveló que le estuvo sangrando durante su presentación en Houston.

“¡Ay, no oigo nada!, ayer la sufrí mucho. ¿Se notó mucho, verdad? Que estaba agarrándome el oído. Es que mira, cuando me pongo el audífono, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez. Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios los gritos, entonces no oigo la música. No me puedo afinar y según yo no sé si estoy cantando”, comentó la artista.