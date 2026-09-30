Cada 30 de septiembre, las redes sociales se llenan de ramos de carritos, videos de sorpresas y mensajes para parejas, amigos o familiares. La tendencia de regalar Hot Wheels se ha extendido entre jóvenes hispanos en Estados Unidos y América Latina como una forma divertida de demostrar cariño. Aunque suele asociarse con los hombres, no tiene destinatario exclusivo: el detalle funciona para cualquier persona que disfrute los autos, el coleccionismo o los recuerdos de infancia. Su popularidad creció en TikTok y otras plataformas, donde un pequeño auto a escala se convirtió en un regalo cargado de significado para alguien especial en el último día del noveno mes del año.

En esta nota podrás conocer por qué todos hablan de regalar Hot Wheels el 30 de septiembre. (Foto: _ Wokandapixels / Pexels)

El origen de la tradición de regalar Hot Wheels

Regalar un carrito Hot Wheels el 30 de septiembre no proviene de una costumbre familiar, religiosa o histórica. Se trata de una tendencia digital que comenzó a tomar fuerza alrededor de 2023, cuando usuarios de TikTok empezaron a proponer los autos a escala como un obsequio simbólico. Con publicaciones, retos y hashtags como #DíaDeRegalarHotWheels y #RamoHotWheels, la idea se expandió a Instagram, Facebook y X (anteriormente conocida como Twitter). Hoy, los carritos se entregan solos, en cajas personalizadas o integrados en ramos creativos para sorprender a alguien especial.

¿Por qué el 30 de septiembre?

El 30 de septiembre quedó instalado como la fecha de esta dinámica viral, aunque no hay un documento, ley o acontecimiento oficial que explique por qué se eligió exactamente ese día. La información disponible apunta a que fue una fecha adoptada espontáneamente por la comunidad digital y reforzada por publicaciones recurrentes desde 2023. Al ocurrir pocos días después del 21 de septiembre —fecha asociada en redes con las flores amarillas—, el 30 de septiembre se consolidó como una especie de continuación de las celebraciones simbólicas de septiembre.

La relación entre Hot Wheels y flores amarillas

La costumbre funciona como una contraparte creativa de la tendencia de regalar flores amarillas, popularizada cada 21 de septiembre en varios países de habla hispana. Mientras las flores se convirtieron en un gesto romántico y afectivo ligado al inicio de la primavera en el hemisferio sur y a la cultura viral de internet, los Hot Wheels aparecieron como una opción de regalo pensada, inicialmente, para hombres. No obstante, más que una regla de género, la tendencia propone elegir un detalle relacionado con los gustos y la personalidad de quien lo recibe.

¿Quién impulsó esta tendencia viral?

Diversos medios atribuyen la difusión inicial de la propuesta al creador de contenido mexicano Alejandro Rodríguez (@aalejandro.rdz), quien planteó en redes que los hombres también podían recibir un detalle especial durante septiembre. Según estas versiones, Rodríguez sugirió regalar un Hot Wheels como alternativa a las flores amarillas, y la comunidad de TikTok ayudó a multiplicar la idea con videos de entregas, reacciones y ramos personalizados. Sin embargo, también existen reportes que describen el fenómeno como una adopción colectiva y espontánea de usuarios, por lo que no hay un registro oficial que establezca a una sola persona como creadora definitiva de la tradición.

¿Qué significa regalar un carrito Hot Wheels?

Un Hot Wheels puede representar cariño, amistad, admiración y atención a los intereses de otra persona. Para algunos, el obsequio conecta con la nostalgia de jugar con autos durante la infancia; para otros, es un guiño a la afición por los vehículos, las carreras, la Fórmula 1, las películas de acción o el coleccionismo. En comunidades hispanas de Estados Unidos —desde Los Ángeles y Houston hasta Miami, Chicago o Nueva York—, también puede ser una forma económica y personal de mantener una tendencia cultural compartida con amigos y familiares en América Latina.

Aprende cómo hacer un ramo de Hot Wheels para regalar el 30 de septiembre. Materiales, paso a paso, ideas creativas y consejos para sorprender a un amigo, novio o familiar. (Foto: Facebook/Candy Box Guate)

¿El Día de regalar Hot Wheels es una celebración oficial?

No. El “Día de regalar Hot Wheels” del 30 de septiembre no es una celebración oficial reconocida por Mattel, por gobiernos ni por organismos internacionales. Tampoco existe una disposición que obligue a dar un carrito o que determine quién debe recibirlo. Es una tradición de internet que se mantiene activa porque miles de usuarios la recrean y le asignan un significado propio cada año. Si quieres sumarte, la idea es simple: elige un Hot Wheels que conecte con la persona —por su color, modelo, marca o historia— y acompáñalo con un mensaje personal.