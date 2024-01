Enero comienza cargado y tendrá su primera ceremonia con los Premios Emmy 2024 , evento que reconoce a lo más destacado de la televisión y logros individuales de Estados Unidos. La edición número 75 se desarrollará este 15 de enero, a pesar que debió tener escenario en el mes de septiembre; sin embargo, la huelga del 2023 se encargó de frenar todo tipo de galardones. Por esta razón, se pospuso para los primeros días del nuevo año, ya con un ambiente menos tenso entre los artistas . Hace algunos días, se comenzó con los Creative Arts Emmy, teniendo a HBO como principal ganador con la suma de 14 reconocimientos.

El actor Anthony Anderson, nominado a varios premios gracias a su papel en la comedia Black-ish de ABC, será el anfitrión de los premios. El evento se realizará en el Peacock Theatre de Los Ángeles.

¿Por qué se pospusieron los Premios Emmy?

Las huelgas históricas de actores y guionistas de Hollywood, ambos gremios esenciales para los Emmy, implicaron que la ceremonia tuvo un retraso sin precedentes de cuatro meses. Los líderes de la Academia de Televisión fueron algunos de los que dieron un suspiro de alivio cuando los actores votaron para aprobar su nuevo contrato y poner fin a su huelga el 5 de diciembre.

La fecha de enero coloca a los Emmy dentro de la temporada de premios de Hollywood, una semana después de los Globos de Oro y unas seis semanas antes de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, ambas ceremonias honran categorías de televisión junto con producciones cinematográficas.

Es la primera vez que se posponen los Emmy desde 2001, cuando los ataques del 11 de septiembre se produjeron apenas cinco días antes de la fecha prevista para su ceremonia. Ese año la ceremonia terminó por realizarse en noviembre

¿Dónde ver los Premios Emmy 2024?

Los Premios Emmy 2024 tendrán lugar a través de la señal de TNT y HBO Max. Este evento tendrá lugar en el Peacock Theatre de Los Ángeles con el afán de conocer a las películas más galardonadas. Además, se pudo saber que estará disponible en los próximos seis meses por la señal de HBO Max. En Estados Unidos, se transmitirá en vivo por la cadena Fox a partir de las 8:00 p.m.

Principales nominados para los Premios Emmy 2024

Desde Succession hasta The Bear, pasando por The Last of Us y recordando el éxito de Merlina. Lo mejor y más emocionante de las series que vimos por televisión o en plataformas streaming se reunirá para competir amistosamente por el reconocimiento.

Mejor serie Drama

Andor (Disney+)

(Disney+) Better Call Saul (AMC)

(AMC) The Crown ( Netflix)

Netflix) La casa del dragón (HBO Max)

(HBO Max) The Last of Us (HBO Max)

(HBO Max) Succession (HBO Max)

(HBO Max) The White Lotus (HBO Max)

(HBO Max) Yellowjackets (Showtime)

Mejor serie Comedia

Abbott Elementary (ABC)

(ABC) Barry (HBO)

(HBO) The Bear (FX)

(FX) Jury Duty (Freevee)

(Freevee) La maravillosa Sra. Maisel (Prime Video)

(Prime Video) Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

(Hulu) Ted Lasso (Apple TV+)

(Apple TV+) Merlina (Netflix)

Mejor Miniserie

Beef (Netflix)

(Netflix) Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Netflix)

(Netflix) Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video)

(Prime Video) Fleishman está en apuro s (Star+)

s (Star+) Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Mejor actriz principal Drama

Sharon Horgan - Best Interests

Melanie Lynskey - Yellowjackets

Elisabeth Moss - El cuento de la criada

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - La diplomática

Sarah Snook - Succession

Mejor actor principal Drama

Jeff Bridges - The Old Man

Brian Cox - Succession

Kieran Culkin - Succession

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Pedro Pascal - The Last of Us

Jeremy Strong - Succession

Mejor actriz de reparto Drama

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Elizabeth Debicki - The Crown

Meghann Fahy - The White Lotus

Sabrina Impacciatore - The White Lotus

Aubrey Plaza - The White Lotus

Rhea Seehorn - Better Call Saul

J. Smith-Cameron - Succession

Simona Tabasco - The White Lotus

Mejor actor de reparto Drama

F. Murray Abraham - The White Lotus

Nicholas Braun - Succession

Michael Imperioli - The White Lotus

Theo James - The White Lotus

Matthew Macfadyen - Succession

Alan Ruck - Succession

Will Sharpe - The White Lotus

Alexander Skarsgard - Succession

Mejor actriz invitada Drama

Hiam Abbass - Succession

Cherry Jones - Succession

Melanie Lynskey - The Last of Us

Storm Reid - The Last of Us

Anna Torv - The Last of Us

Harriet Walter - Succession

Mejor actor invitado Drama

Murray Bartlett - The Last of Us

James Cromwell - Succession

Lamar Johnson - The Last of Us

Arian Moayed - Succession

Nick Offerman - The Last of Us

Keivonn Montreal Woodard - The Last of Us

Mejor actriz principal Comedia

Christina Applegate - Muertos para mí

Rachel Brosnahan - La maravillosa Sra. Maisel

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Merlina

Mejor actor principal Comedia

Bill Hader - Barry

Jason Segel - Terapia sin filtro

Martin Short - Only murders in the building

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - The Bear

Mejor actriz de reparto Comedia

Alex Borstein - La maravillosa Sra. Maisel

Ayo Edebiri - The Bear

Janelle James - Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

Juno Temple - Ted Lasso

Hannah Waddingham - Ted Lasso

Jessica Williams - Terapia sin filtro

Mejor actor de reparto Comedia

Anthony Carrigan - Barry

Phil Dunster - Ted Lasso

Brett Goldstein - Ted Lasso

James Marsden - Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Tyler James Williams - Abbott Elementary

Henry Winkler - Barry

Mejor actriz invitada Comedia

Becky Ann Baker - Ted Lasso

Quinta Brunson - Saturday Night Live

Taraji P. Henson - Colegio Abbott

Judith Light - Poker Face

Sarah Niles - Ted Lasso

Harriet Walter - Ted Lasso

Mejor actor invitado Comedia

Jon Bernthal - The Bear

Luke Kirby - La maravillosa Sra. Maisel

Nathan Lane - Only murders in the building

Pedro Pascal - Saturday Night Live

Oliver Platt - The Bear

Sam Richardson - Ted Lasso

Mejor actriz principal Miniserie

Lizzy Caplan - Fleishman está en apuro s

s Jessica Chastain - George & Tammy

Dominique Fishback - Swarm

Kathryn Hahn - The Pretty Things

Riley Keough - Daisy Jones & the six

Ali Wong - Beef

Mejor actor principal Miniserie

Taron Egerton - Encerrado con el diablo

Kumail Nanjiani - Welcome to Chippendales

Chippendales Evan Peters - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Daniel Radcliffe - Weird: La historia de Al Yankovic

Michael Shannon - George & Tammy

Steven Yeun - Beef

Mejor actriz de reparto Miniserie

Annaleigh Ashford - Welcome to Chippendales

Maria Bello - Beef

Claire Danes - Fleishman está en apuros

Juliette Lewis - Welcome to Chippendales

Chippendales Camila Morrone - Daisy Jones & the six

Niecy Nash-Betts - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Merritt Wever - The Pretty Things

Mejor actor de reparto Miniserie

Murray Bartlett - Welcome to Chippendales

Chippendales Paul Walter Hauser - Encerrado con el diablo

Richard Jenkins - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Joseph Lee - Beef

Ray Liotta’ - Encerrado con el diablo

Young Mazino - Beef

Jesse Plemons - Love & Death

Mejor serie Animación

Bob’s Burgers

Entergalactic

Primal

Rick y Morty

Los Simpson

Mejor Película para televisión

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas

Fire Island

El retorno de las brujas 2

Predator: La presa

Weird: La historia de Al Yankovic





