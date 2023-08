Uno de los programas sociales más importantes de México es Mi Beca para Empezar, que está dirigido a los estudiantes de educación básica que están inscritos en cualquier plantel educativo a cargo de la administración federal, es decir en escuelas públicas. El objetivo es brindar un subsidio económico que garantice la igualdad de oportunidades para los alumnos en situaciones de vulnerabilidad. A continuación, te contamos cómo puedes registrarte y cuándo son las fechas de pago.

La forma más sencilla de acceder al trámite de diferentes documentos es mediante la Llave CDMX. Esto significa que las personas evitarán realizar largas filas que conllevaría realizarlo de forma presencial. Recuerda que se puede acceder a la acta de nacimiento, el pago del agua potable o del predial. También se utiliza para inscribirse a Mi Beca para Empezar.

La Llave CDMX se tramita de la siguiente manera: ingresas a la página oficial y te creas una cuenta, luego colocas la CURP y el código captcha; después se deberá ingresar un correo electrónico, código postal, colonia y un celular; finalmente, creas una contraseña y recibirás un correo electrónico con la confirmación.

Mi Beca para Empezar: a cuánto asciende el monto

Desde el martes 15 de agosto, los estudiantes que están registrados en el programa Mi Beca para Empezar y que viven en cualquiera de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, comenzarán a recibir el pago extra destinado a útiles y uniformes escolares para el período académico 2023-2024. A través de sus tarjetas del programa social, podrán ver los fondos asignados según su nivel educativo.

¿Cuándo depositan el pago de Mi Beca para Empezar?

El próximo lunes de 28 de agosto, muchos estudiantes regresarán a las aulas a retomar sus estudios e iniciar el ciclo escolar 2023-2024. Ante Ello, los estudiantes que están en Mi Beca para Empezar recibirán su primer pago hasta el 1 de setiembre de 2023. Mira el calendario completo aquí.

Calendario de pagos completo del ciclo escolar 2023-2024

2 Mayo Pago 10: 3 Junio

¿Qué pasa si no recibo el depósito de agosto?

Si tienes la tarjeta pero no recibiste la entrega, es posible que no se haya finalizado correctamente el registro. Recuerda que puedes hacerlo desde el 28 de agosto al 30 de septiembre en la misma página web. Si son niños de nuevo ingreso, deberán hacer el registro en estos días. En caso de no tener un registro exitoso, el subsidio lo podrás recibir a partir de octubre de 2023.

Para los estudiantes de NUEVO INGRESO, es necesario realizar su registro al programa "Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar" entre el 28 de agosto y el 30 de septiembre en la plataforma https://t.co/RoiJemKy7e

¿Cómo registrarse en Mi Beca para Empezar 2023?

Accede a la página oficial de Mi Beca para Empezar.

Para comenzar, inicia sesión utilizando tu cuenta Llave.

Dirígete a la sección “realizar registro”.

Completa el formulario proporcionado por el sistema, el cual solicitará información del tutor responsable. También deberás ingresar los datos de tu credencial oficial INE y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Una vez que hayas llenado el formulario del tutor, accede a la sección “registrar beneficiarios”.

Registra al estudiante menor, teniendo a la mano su CURP.

Haz clic en “finalizar”.

Agrega el parentesco que existe entre el tutor y el estudiante.

Completa la encuesta sociodemográfica.

¿Cuáles son los requisitos para afiliarse a Mi Beca para Empezar?

Número de celular.

Correo electrónico.

CURP del tutor y estudiante.

Identificación de quien sea el tutor.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Comprobante de estudios del ciclo escolar 2022-23.

Comprobante de inscripción del alumno.

Nombre completo y un teléfono de contacto.

Debe estar inscrito en una escuela pública de CDMX.