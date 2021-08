Con el acuerdo y disposiciones a seguir establecidos para un correcto desarrollo del ciclo escolar 2021-2022, el Gobierno de México dio inicio al regreso a clases desde este lunes 30 de agosto. Echa un vistazo a los detalles y a qué pasará con los alumnos que no asistan a las aulas en la nota. La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer algunos lineamientos a tener en cuenta para este momento, los mismos que tanto niños como adolescentes deberán a cumplir a cabalidad.

El regreso generalizado a clases presenciales arrancó este lunes en México tras un año y medio de escuelas cerradas por la pandemia del coronavirus y ante el temor de algunas familias por la tercera ola de contagios de COVID-19 que sufre el país. ‘‘Es un día muy importante”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

Los colegios y universidades públicas mandaron a sus 33 millones de alumnos a casa en marzo de 2020 por el inicio de la pandemia, y desde entonces los cursos se han emitido por televisión, internet y radio. En este sentido, a pesar del repunte de contagios en México, López Obrador ordenó la reapertura de las escuelas por considerar que el encierro afecta al desarrollo de los menores.

¿Qué pasará con los alumnos que no asistan?

Según dio a conocer la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, si bien el regreso a clases presenciales es voluntario, tanto las niñas como los niños, adolescentes y jóvenes deberán ser inscritos en el grado o nivel que les corresponda. ¿El motivo? Pues esto es debido a que a que no sean considerados como un caso de abandono o deserción escolar más adelante.

En esta misma línea, estos alumnos tendrán que continuar con la educación a distancia desde sus hogares, puesto que en determinado momento serán evaluados con la finalidad de comprobar su aprendizaje. Asimismo, vale señalar que los escolares que pasen por esta situación deberán escribir una carta sobre los motivos por los que no regresarán a las aulas de forma presencial.

Regreso a clases: ¿es obligatorio asistir?

No. Como bien se mencionó en un inicio por las autoridades a cargo del regreso a clases presenciales en México, la vuelta a las aulas no será obligatoria, mucho menos en un contexto de pandemia como el que se vive en el país. Dicho esto, la asistencias de los alumnos será voluntaria, dejando en consideración de cada padre o tutor lo mejor para sus hijos.

¿Se deben comprar uniformes y útiles escolares?

La respuesta es no. Una semana antes de darse el tan esperado regreso a clases presenciales en México, han sido varios los padres de familia y tutores que se han preguntado si deberán comprar o no los uniformes y útiles escolares para el retorno a las aulas de sus hijos. No obstante, Andrés Manuel López Obrador, ya avisó que ambas cosas no serán obligatorios, ya que buscarán disminuir gastos insignificantes.

Regreso a clases: lineamientos a tener en cuenta

Determinar filtros de salud en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases.

Lavarse las manos con agua y con jabón, haciendo uso del gel antibacterial.

Uso de cubrebocas de manera correcta, cubriendo la nariz y boca.

Respetar la sana distancia.

Usar más los espacios abiertos.

Suspender todo tipo de actividades escolares que concentren a toda la comunidad.

Avisar inmediatamente a las autoridades competentes en caso un alumno presente síntomas relacionados al COVID-19.

Todos los docentes deberán promover el apoyo emocional a través del curso online de la SEP-Salud Retorno Seguro, disponible en la página climss.imss.gob.mx

Las recomendaciones para el regreso a clases presenciales se tendrán que conocer por medio de la ‘Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas’, la cual brindará las Secretarías de Salud y Educación Pública.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, ante cualquier síntoma, se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.