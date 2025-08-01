Vuelven las clases en México y el ciclo escolar 2025-2026 está por empezar a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Las laborales estudiantiles iniciarán desde el día 1 de setiembre, por lo que los estudiantes contarán con una menor cantidad de días académicas y más vacaciones. Por lo pronto, aquí podrás enterarte los resultados del proceso de inscripción para poder realizar la secundaria en Ciudad de México.

Clara Brugada, encargada de la dirección del Gobierno de la Capital, confirmó que los resultados se revelarán en los próximos días. Se estima que para el viernes 1 de agosto de 2025 podrás saber si tu hija o hijo quedó apto para saber en qué centro educativo ejercerán sus labores educativas.

Con el conocimiento de la fecha, iniciará también el proceso de inscripción para que los tutores y padres queden atentos a todos los detalles. De esta manera, enrumbarán el camino hacia la institucionalidad que requiere este proceso de crecimiento y la base estudiantil.

¿Dónde su publicarán los resultados?

Las autoridades educativas de la Ciudad de México revelaron que los resultados se publicarán desde un sitio oficial, aquí te presentamos el paso a paso para que los conozcas:

Entra al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de México desde este ENLACE , en caso de que no te cargue la página busca en Google el sitio de la “Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México”.

, en caso de que no te cargue la página busca en Google el sitio de la “Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México”. Dirígete al apartado “consulta de resultados de asignación”

El sistema te pedirá ingresar el CURP de tu hija, hijo o aspirante a secundaria

Finalmente tendrás que dar clic en “buscar” y en cuestión de minutos el sistema te mostrará el resultado de asignación de tu hijo.

¿Qué hacer si no estás de acuerdo con la secundaria asignada?

Si el estudiante fue asignado a una escuela que no es de tu preferencia, podrás solicitar un cambio de turno o plantel en el periodo habilitado para ello. La solicitud de cambio de asignación estará disponible del lunes 4 al miércoles 6 de agosto de 2025.

Para ello:

Ingresa al portal de AEFCM. Selecciona la opción “Solicitud de cambio de asignación”. Llena los formularios con la información requerida. Sigue las indicaciones que las autoridades educativas emitan.

Es importante destacar que el cambio solo se podrá realizar si existen espacios disponibles en el plantel solicitado.

¿Por qué es importante revisar los resultados AEFCM secundaria 2025?

La consulta de los AEFCM resultados de secundaria permite conocer el plantel al que fue asignado el estudiante y tomar decisiones importantes como:

Confirmar la ubicación del plantel.

Evaluar la posibilidad de cambio de turno o escuela.

Preparar la documentación para la inscripción final.

Organizar la logística familiar de traslado y horarios.

En los casos en los que la escuela deseada no tenga espacios disponibles, el estudiante deberá aceptar alguna de las opciones restantes. La AEFCM aclara que todos los alumnos tendrán un espacio garantizado, pero no siempre será en la opción preferente. Por ello, se recomienda realizar el proceso ordinario en tiempo y forma.

Puentes confirmados de ciclo escolar 2025-2026

En total, serán 7 días de suspensión para docentes por festividades. Además, habrá ocho sesiones de Consejo Técnico Escolar (SCTE) durante el ciclo, lo que representa suspensión de actividades académicas en esos días. En total, la comunidad estudiantil no irá a los planteles en 15 ocasiones a lo largo del año.

16 de septiembre de 2025.

26 de septiembre de 2025 (SCTE).

31 de octubre de 2025 (SCTE).

17 de noviembre de 2025.

28 de noviembre de 2025 (SCTE).

30 de enero de 2026 (SCTE).

2 de febrero de 2026.

27 de febrero de 2026 (SCTE).

16 de marzo de 2026.

27 de marzo de 2026 (SCTE).

1 de mayo de 2026.

5 de mayo de 2026.

15 de mayo de 2026.

29 de mayo de 2026 (SCTE).

26 de junio de 2026 (SCTE).