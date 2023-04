Este viernes 28 de abril se celebra una nueva edición del ‘Sorteo Superior’ de la ‘Lotería Nacional de México’, así que toma nota de los pormenores del evento cuanto antes. Echa un vistazo a los resultados en vivo, conoce a qué hora empieza el juego y todos los números ganadores en las siguientes líneas. No dejes pasar la oportunidad y confía en la ‘Diosa Fortuna’ este día.

Si eres uno de los participantes del ‘Sorteo Superior’ de esta semana y no has visto la lista de ganadores, has llegado al lugar correcto. La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todo México, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalle con tus amigos y familiares. Lee los detalles aquí.

Sorteo Superior: resultados del 28/04

Por confirmar

¿A qué hora se juega el ‘Sorteo Superior’?

El ‘Sorteo Superior′ de la ‘Lotería Nacional’, alusivo a los 40 años del Instituto Mexicano de la Radio, se llevará a cabo este viernes 24 de marzo a las 20:00 horas en suelo mexicano (9:00 pm en Perú). Eso sí, te advertimos que los resultados podrían no estar listos para ese entonces, por lo que se pide la paciencia de los participantes.

¿Cómo participar en el ‘Sorteo Superior’?

Si lo que quieres es probar tu suerte jugando en el ‘Sorteo Superior’, te contamos que lo puedes hacer comprando un cachito de la lotería que tiene un valor de $40. Asimismo, si te la quieres jugar por una serie completa (20 cachitos), esta cuesta $800. Recuerda, el premio a recibir dependerá de cual de los dos boletos compraste.

Sorteo Superior: ¿de cuánto es el premio?

El ‘Sorteo Superior’ de esta semana otorgará un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series, además de dar un premio principal con una serie de 8 millones y medio. Te recordamos que puedes ver la transmisión en vivo de la ‘Lotería Nacional’ a través de YouTube: https://www.youtube.com/user/VideotecaLotenal .

¿Qué hacer si ganas el ‘Sorteo Superior’?

De acuerdo a la normativa mexicana, quien gane un premio de la Lotería Nacional o de los sorteos de Pronósticos, entre los que figura el ‘Sorteo Superior’, tendrá un lapso de hasta 60 días para reclamar su premio. Asimismo, es importante saber que el ganador no recibirá la suma de dinero completa debido a que las autoridades tributarias le descontarán una parte del monto por ley.