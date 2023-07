La Lotería Nacional de Panamá llevará a cabo un emocionante Sorteo Dominical el domingo 2 de julio. Si has comprado un billete, te sugerimos leer detenidamente los siguientes párrafos para verificar si has sido agraciado con un generoso premio en efectivo. Hemos recopilado información exclusiva para ti, así que no dudes en compartirla con tus amigos que también están participando en las apuestas. ¡Pon mucha atención a los resultados!

Sorteo Dominical: ¿a qué hora comienza?

Los ‘Sorteo Dominical’ se realizan los domingos, de todas las semanas, y los resultados se darán a conocer desde las 3:00 de la tarde (hora local). Se pueden conocer a los ganadores a través del sitio web de la ‘Lotería Nacional de Panamá’ y por sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram. También en la web de Depor.

Lotería de Panamá: ¿qué hacer si ganas?

Si el premio es de las cuatro cifras (Sorteo Dominical, Miercolito y Gordito) o de cinco (5) cifras para Sorteo Extraordinario, se debe presentar cédula de identidad personal o pasaporte vigente y firmar igual que la cédula el recibo de pago que le suministre el cajero con los datos generales del ganador.

Lotería Nacional de Panamá: cuándo se creó

Desde su creación en 1919, la Lotería Nacional de Beneficencia viene desarrollando de manera exitosa todo tipo de programas sociales dirigidos a los más necesitados. Esta obra de calidad humana se conjuga con acciones de proyección cultural, como lo es el conservar la edición de la Revista Cultural Lotería.

Lotería Nacional de Panamá: su objetivo

La misión de estos sorteos va de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, financiando programas y proyectos de desarrollo social y de beneficencia, mediante su derecho exclusivo de explotar el juego de la lotería y otros similares, con un capital humano idóneo y altamente comprometido.