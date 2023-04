Rosalía en el Zócalo es tendencia en estas horas por lo que sucederá este viernes, 28 de abril desde las 20 horas en Ciudad de México en el zócalo capitalino. Aunque desde horas antes la plaza pública empezará a llenarse de seguidores de la Motomami, quien realizará uno de los conciertos más esperados para sus seguidores. Si has planeado estar presente en El tour “Motomami”, te damos toda la información relevante que debes considerar para esta fecha única. Invita a las familias con niñas y niños a disfrutar el concierto en el área familiar que estará situada en la Alameda Central.

Este jueves por la tarde la Secretaría de Cultura de la CDMX informa que las calles que permanecerán cerradas son 20 de Noviembre y Pino Suárez, pues funcionarán como accesos hacia la plancha del Zócalo. A lo largo de estos accesos los asistentes podrán encontrar pantallas en donde será transmitido el concierto.

Se ha informado que estará prohibido el acceso con latas, hieleras, encases de vidrio, drones, bebidas alcoholicas, pirotecnias, bolsas voluminosas, aerosoles, rayos láser y objetos punzocortantes. Por otro lado, los asistentes podrán disfrutar la presentación si llevan bolsas de mano o cangureras, celulares, binoculares, impermeables, chamarras y baterías externas para cargar el celular.

La catalana ha paralizado a la capital mexicana (Foto: EFE)

¿A qué hora es el concierto de Rosalía en el Zócalo??

De acuerdo con el póster oficial que se ha publicado en las redes sociales de la Secretaría de Cultura Ciudad de México, el concierto de la cantautora dará inicio alrededor de las 20:00 horas de este 28 de abril.

El mundo de la música ha sido testigo de muchas colaboraciones excepcionales, pero pocas han sido tan emocionantes como la que han protagonizado Rauw Alejandro con Rosalía con su nuevo álbum “RЯ”.

Rosalía no cobrará por su concierto hoy en el Zócalo

Ante estas interrogantes, que el gobierno de la Ciudad de México no ha respondido, Ocesa emitió un comunicado en el que aclara que el show no tendrá ninguna retribución económica para la cantante. De igual forma, se destacó que la seguridad, el control de asistentes y protección civil estarán a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, por su parte, Ocesa estará a cargo de la producción técnica, aunque no se precisó si dicha colaboración implicó un gasto para el Gobierno capitalino.

“Después de su paso por el festival Coachella, Rosalía está ofreciendo este concierto sin ningún tipo de beneficio económico, con la intención de retribuir el cariño y amor por el público mexicano que la ha apoyado desde los inicios de su carrera”, menciona el comunicado de Ocesa

Recomendaciones para asistir al concierto de Rosalía en el Zócalo

Una gorra

Agua para evitar la deshidratación

ropa y calzado cómodo

Algún snack por si te da hambre

Bloqueador solar

Algún tipo de banco para evitar el cansancio (si vas desde temprano)

Vale precisar que hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha confirmado, si al igual que con Grupo Firme, transmitirá en vivo el concierto vía su canal de YouTube.

¿Cuál será el setlist de Rosalía en el concierto de hoy?

A continuación, te presentamos el probable setlist de Rosalía para su concierto gratuito en la Ciudad de México:

1. Saoko

2. Bizcochito

3. La Fama

4. De Aquí No Sales / Bulerías

5. La Noche de Anoche

6. Play Video

7. Linda

8. Diablo

9. Despechá

10. LLYLM

11. Blinding Lights (Remix) (The Weeknd con ROSALÍA cover)

12. Hentai

13. Candy (Remix)

14. Motomami

15. Pienso en tu Mirá

16. La Combi Versace

17. Con Altura

18. Beso

19. Vampiros

20. Héroe

21. Malamente

22. Chicken Teriyaki

23. CUUUUuuuuuute

Rosalia al recibir su premio en los Latin Grammy, en noviembre de 2022 (Foto: AFP)

¿Cuál será el clima para hoy, en el concierto de Rosalía?

Es importante tomar en cuenta las condiciones meteorológicas del viernes para que no te agarren desprevenido y puedas disfrutar del concierto al máximo. Según el portal especializado de Meteored el clima para este 28 de abril en la CDMX será caluroso pero con un 50 por ciento de probabilidad de lluvia entre las 15:00 y 18:00 horas. El sitio web señala que a partir de las 21:00 h podría haber cielo despejado.

Calles y estaciones que estarán cerrados hoy, viernes 28 de abril

Como en eventos previos en la plancha del zócalo, algunas vialidades se cierran para el montaje de las instalaciones y para permitir el accesos peatonal a los asistentes.

Entre las calles que suelen cortar circulación vial se encuentran.

Circuito Plaza de la Constitución.

Avenida 20 de Noviembre

José María Pino Suárez

5 de Febrero

Corregidora

5 de Mayo

Las vialidades que suelen permanecer abiertas como alternativa son:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Eje Central Lázaro Cárdenas,

José María Izazaga,

Fray Servando Teresa de Mier

La estación del metro Zócalo/Tenochtitlán permanecerá cerrada el 28 de abril, sin embargo los usuarios podrán hacer uso de las estaciones aledañas de la línea 2: