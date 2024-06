El jueves, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló la identificación de prácticas irregulares en empresas de paquetería y mensajería que buscan evitar el pago de impuestos por la importación de mercancías al país, especialmente de los gigantes minoristas asiáticos Temu y Shein. Aunque no mencionó directamente a las plataformas, el SAT destacó un aumento en la importación de artículos como adornos para el hogar y ropa, involucrando a empresas extranjeras de venta por internet, plataformas de comercio electrónico y empresas de mensajería y paquetería, las cuales podrían estar cometiendo delitos de contrabando y defraudación fiscal al no cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias.

El SAT ha modificado las reglas de comercio exterior para abordar esta situación, identificando como prácticas indebidas la manipulación de pedidos, como la división de envíos en paquetes individuales para que cada uno no exceda los 50 dólares y, así, evite el pago de impuestos. El organismo fiscalizador asegura estar trabajando para regular esta situación y prevenir el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de estas empresas.

Gremios mexicanos en contra de Temu

En marzo de este año, la industria textil, de vestuario y calzado de México se opuso a las plataformas chinas de comercio electrónico y calculó que el gobierno federal dejó de recaudar 3 mil 200 millones de dólares debido a la entrada de ropa asiática a través de Temu y Shein.

Varios sectores comerciales e industriales en México han expresado su desacuerdo con la falta de regulación de plataformas extranjeras similares. Rafael Zaga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaitex), señaló que estas prácticas han impactado negativamente en el mercado, contribuyendo a cuatro semestres consecutivos de resultados negativos.

¿Lo mismo sucede con Temu en otros países?

La Red de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) presentó una denuncia ante la Comisión Europea contra Temu, acusándola de presuntas infracciones a la Ley de Servicios Digitales (DSA). La denuncia alega que Temu incumple sus obligaciones en términos de protección al consumidor, al no proporcionar información esencial sobre la seguridad de los productos vendidos y carecer de claridad en la recomendación de productos.

Temu ha respondido considerando seriamente la queja y expresando su intención de dialogar con las partes interesadas para mejorar su servicio a los consumidores. Además, se ha señalado que Temu recopila datos sobre tendencias de consumo y productos más buscados para proporcionar a los fabricantes, lo que les permite probar los mercados y utilizar imágenes generadas por inteligencia artificial para mantenerse al día con las últimas tendencias, lo que sugiere que los productos solicitados pueden aún no existir.

SOBRE EL AUTOR Augusto De la Fuente Periodista egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con 6 años de experiencia trabajando en redacción web.