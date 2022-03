Cada vez falta menos para la Semana Santa y en los siguientes párrafos te contamos todo lo que necesitas saber sobre una de las festividades más importantes para los católicos. ¿Cuándo es y por qué no se puede comer carne? Aquí te la contamos. Esta celebración suele abarcar hasta dos semanas de festejos religiosos, fiestas y vacaciones. No obstante, los orígenes de la Cuaresma no son como muchos dicen. Toma nota.

Hace muchos años, esta celebración tenía como nombre “La Gran Semana”, la cual conmemoraba la muerte y resurrección de Cristo, en la Iglesia Católica. Ahora, se le conoce como “Semana Santa”. Esta inicia con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua.

En este 2022, la Semana Santa iniciará desde el domingo 10 de abril hasta el domingo 17 de abril. Durante todo ese período, solo algunas personas podrás disfrutar de los días feriados. A continuación, te explicaremos por qué no todas las personas podrán vacacionar durante estas fechas.

Semana Santa: ¿por qué no se come carne?

La explicación más común sobre el por qué se come carne blanca en vez de carne roja, viene de la asociación que se hace de los placeres y la lujuria. La cuaresma tiene como objetivo recordar el sacrificio de Jesús, por lo que se debe limitar la ingesta de comida y de los alimentos que propician la lujuria y, por ende, el sexo.

Lo que sí está permitido es comer animales de sangre fría, es decir, pescado. Esto porque antes la carne era muy costosa y el producto del mar era de las pocas cosas a las que podían acceder las comunidades en situación de pobreza, mientras que los acaudalados tenían tierras para sembrar y criar animales.

¿Cuándo inicia la Semana Santa en México?

La Semana Santa es una de las fechas más relevantes del año para los católicos, dado que en esos días se conmemora la pasión, muerte y Resurrección de Jesucristo. En ese sentido, esta semana significa un descanso obligado para muchas compañías y una ocasión adecuada para descansar, meditar, o incluso irse de vacaciones.

Este 2022, la Semana Santa dará inicio el 10 de abril, con el Domingo de Ramos y culminará el 17 de abril, con el Domingo de Resurrección. La cuaresma, por su parte, tiene una duración de 40 días, ya que se trata de una fecha relevante en la Biblia. Existen cinco domingos de Cuaresma: 6, 13, 20 y 27 de marzo y 3 de abril.

¿Quiénes tendrán vacaciones en Semana Santa?

En México, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 90 millones de personas son creyentes de la religión católica. Debido a esto, es probable que la mayor parte de mexicanos gocen de vacaciones durante Semana Santa, a pesar de que no sean considerados días de descanso oficialmente.

En pocas palabras, según la Ley Federal del Trabajo, la Semana Santa no es una fecha de descanso obligatorio. Como gran parte de mexicanos profesan la religión católica, la mayoría de empresas suele otorgar como días feriados los días jueves y viernes de la Semana Santa.

Caso similar ocurre el 2 de noviembre (Día de Muertos) y 12 de diciembre (Virgen de Guadalupe). Por su parte, el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo establece que “los trabajadores con más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables”.

Semana Santa: ¿qué días se celebra en México?

La Semana Santa en México se celebra con distintas procesiones en todo el país. Las ciudades que más destacan en esta festividad son Pátzcuaro, Taxco, Oaxaca y San Cristóbal de las Casas.

Domingo de Ramos: se realizan procesiones en varias ciudades de México, donde recrean la entrada de Jesús a Jerusalén. Es común ver las palmas tejidas que se venden afuera de las igleisas.

se realizan procesiones en varias ciudades de México, donde recrean la entrada de Jesús a Jerusalén. Es común ver las palmas tejidas que se venden afuera de las igleisas. Jueves Santo: una de la tradiciones más populares es visitar las siete iglesias para recordar la vigilia que realizaban los apóstoles, mientras Jesús oraba antes de ser arrestado por los soldados romanos.

una de la tradiciones más populares es visitar las siete iglesias para recordar la vigilia que realizaban los apóstoles, mientras Jesús oraba antes de ser arrestado por los soldados romanos. Viernes Santo: se colocan imágenes de la Virgen María y Jesús. También hay obras que escenifican la crucifixión de Jesús. Una de las importantes tiene lugar en Iztapalapa, al sur de CDMX, donde miles de personas se reúnen cada año para el vía crucis.

se colocan imágenes de la Virgen María y Jesús. También hay obras que escenifican la crucifixión de Jesús. Una de las importantes tiene lugar en Iztapalapa, al sur de CDMX, donde miles de personas se reúnen cada año para el vía crucis. Sábado de Gloria: la costumbre más popular es quemar la imagen de Judas, aunque para algunos creyentes esto resulta ofensivo. Es usual ver a algunas figuras de cartón del apóstol que traicionó a Jesús con el aspecto de Satanás.

la costumbre más popular es quemar la imagen de Judas, aunque para algunos creyentes esto resulta ofensivo. Es usual ver a algunas figuras de cartón del apóstol que traicionó a Jesús con el aspecto de Satanás. Domingo de Pascua: las familias de México acuden a misa, aunque algunos aprovechan para realizar un festejo con fuegos artificiales, música y baile.