Sergio Mayer y Bárbara Mori habían constituido un matrimonio en 1997ante la sorpresa de todos por la diferencia de edad y por el corto tiempo de noviazgo, pero ellos hicieron caso a sus sentamientos y fueron con todo sin mirar a los costados, pero, lamentablemente, cinco años después terminó todo.

Con el paso de los años, ambos hicieron su vida de la mejor manera que ellos consideraron, pero separados. Lo único que mantuvieron en común es Sergio Mayer Mori, el hijo que trajeron al mundo. Aparentemente, los dos terminaron en buenos términos y no hubo problemas o rencores que guardaron dentro de cada uno.

Lo que sí es preciso resaltar es que hace un tiempo, la actriz televisiva reconoció que ahora se encuentra muy feliz en su romance con Fernando Rovzar y que antes estuvo en algunas relaciones tóxicas, aunque no mencionó específicamente por quién lo decía. En tanto, Mayer siguió en su carrera, se casó con Issabela Comil, con quien se mantiene hasta la actualidad, y hasta fue disputado.

Bárbara Mori ha contado que cuando vivía con Sergio Mayer era muy infeliz y no se sentía valorada (Foto: Revista Fama)

¿QUÉ DIJO SERGIO MAYER SOBRE SU DIVORCIO CON BÁRBARA MORI?

Sergio Mayer es, actualmente, uno de los concursantes de “La casa de los famosos México” y, en una de las tantas conversaciones que se viven allí, se animó a hablar un poco acerca de su primer matrimonio, el cual fue con la actriz Bárbara Mori, cuando ella tenía solo 17 años y él era alguien mayor con sus 28 calendarios encima.

De acuerdo con lo que expresó el exdiputado dentro de la convivencia, algo que les costó mucho durante su matrimonio fue la diferencia de edad, pues ella era alguien muy joven y él ya tenía cierta experiencia, aunque eso no quiera decir que sea viejo. Además, el también productor reveló que su actitud de esa época les pasó la factura.

En su momento de sinceridad con sus compañeros, Mayer aseguró que, en un momento, se convirtió en un padre para la actriz y la protegía demasiado, así que sus roles de esposo, mánager, padre y demás fue un dolor de cabeza en su romance, el cual terminó en 2002 con buenos términos, aparentemente.

“Era muy chica, muy joven, ella tenía 19 o 20 años, empezaba su carrera, yo ya tenía un bagaje. Yo quería que fuera disciplinada. Tuvo que ver mucho eso. En aquel tiempo, yo era muy estructurado y disciplinado, y hay gente que no quiere, que no le gusta. Cometí el error de haber sido manager, papá, esposo, porque me convertí como en su papá, la quise proteger. Dije ‘o somos pareja, o soy su papá o soy su manager’, y agarré todos los papeles. Y eso fue un error mío”, reveló Sergio Mayer.

¿QUIÉNES SIGUEN EN COMPETENCIA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?