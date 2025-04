Luego del emocionante cierre de la segunda temporada de Solo Leveling, donde vimos a Sung Jin-Woo enfrentarse a desafíos aún mayores, los seguidores de la serie no pueden esperar a saber cuándo llegará la tercera temporada a Crunchyroll. Aunque el anime ha cosechado un éxito rotundo, aún no se ha confirmado una fecha de estreno oficial. El productor Atsushi Kaneko ha indicado que la producción de una nueva entrega todavía no ha sido aprobada, probablemente debido a que el director Nakashige Shunsuke está ocupado con otros proyectos. Dicho, teniendo en cuenta que las primeras dos temporadas se lanzaron en enero de 2024 y 2025, podríamos tener que esperar hasta principios de 2026 para seguir las aventuras de Jin-Woo.

¿Solo Leveling tendrá tercera temporada?

Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta para el estreno de la tercera temporada de Solo Leveling, los fanáticos continúan especulando sobre cuándo llegará. La serie ha sido un éxito tanto en Corea como a nivel mundial, lo que ha aumentado las expectativas de que la producción continúe.

Sin embargo, debido a factores como la disponibilidad del equipo de producción y el tiempo necesario para crear un anime de calidad como Solo Leveling, no es raro que los tiempos de espera entre temporadas sean cada vez más largos de lo esperado, por lo que no hay que perder la esperanza.

Es importante tener en cuenta que la producción de un anime de esta magnitud requiere un proceso minucioso que involucra desde la animación hasta la música y el doblaje. Esto, sumado a los compromisos del director Nakashige, podría retrasar el inicio de la producción de la tercera temporada.

Dicho esto, si nos basamos en los patrones de las temporadas anteriores, en las que la serie se estrenó en enero de 2024 y 2025, es razonable pensar que la temporada 3 podría llegar en algún momento del 2026. Sin embargo, esto sigue siendo solo una especulación hasta que se hagan anuncios oficiales.

Sinopsis​ de Solo Leveling, anime coreano

En un mundo donde extraños portales conectan la Tierra con mazmorras llenas de criaturas, algunas personas desarrolaron habilidades especiales para combatirlas. Estos guerreros, llamados cazadores, se clasifican por niveles según su poder, desde el rango E (el más bajo) hasta el rango S (el más alto).

La historia sigue a Sung Jin-Woo, un cazador de nivel E conocido como “el más débil de la humanidad”. A pesar de sus limitaciones, se arriesga en incursiones para mantener a su familia. En una misión aparentemente sencilla, su equipo descubre una segunda mazmorra secreta, mucho más peligrosa.

Atrapados en una situación mortal, la mayoría de los cazadores mueren y Jin-Woo queda gravemente herido. Justo cuando está a punto de morir, una extraña interfaz llamada ’El Sistema’ le ofrece la posibilidad de fortalecerse sin límites. Sin otra opción, acepta el trato y su vida cambia por completo.

Desde ese momento, Jin-Woo inicia un camino de crecimiento y desafíos, enfrentando enemigos cada vez más fuertes mientras descubre los secretos de las mazmorras. Su objetivo es proteger a la humanidad y desentrañar la verdad oculta tras los portales y las fuerzas que los controlan.

Solo Leveling nació como una novela en línea escrita por Chugong, luego adaptada a un cómic digital ilustrado por Jang Sung-rak (Dubu). Su éxito llevó a la producción de una serie animada de A-1 Pictures, con su primera temporada en enero de 2024 y la segunda que vio la luz en enero de este año.

Personajes principales de Solo Leveling

Sung Jin-Woo : el protagonista de la historia. Inicialmente es un cazador de rango E, considerado el más débil de todos. Tras aceptar el poder del Sistema , comienza a crecer sin límites, convirtiéndose en uno de los guerreros más poderosos. Su evolución lo lleva a descubrir los secretos de los portales y su propio destino.

: el protagonista de la historia. Inicialmente es un cazador de rango E, considerado el más débil de todos. Tras aceptar el poder del , comienza a crecer sin límites, convirtiéndose en uno de los guerreros más poderosos. Su evolución lo lleva a descubrir los secretos de los portales y su propio destino. Cha Hae-In : Una cazadora de rango S y la única mujer de ese nivel en Corea del Sur. Es miembro del Gremio Cazadores y destaca por su gran destreza con la espada y su capacidad para detectar olores inusuales en otros cazadores. Con el tiempo, desarrolla un interés por Jin-Woo.

: Una cazadora de rango S y la única mujer de ese nivel en Corea del Sur. Es miembro del Gremio Cazadores y destaca por su gran destreza con la espada y su capacidad para detectar olores inusuales en otros cazadores. Con el tiempo, desarrolla un interés por Jin-Woo. Go Gun-Hee : El presidente de la Asociación de Cazadores de Corea. Es un hombre mayor y poderoso de rango S, comprometido con el bienestar de los cazadores y la humanidad. Reconoce el talento de Jin-Woo y lo apoya en su camino.

: El presidente de la Asociación de Cazadores de Corea. Es un hombre mayor y poderoso de rango S, comprometido con el bienestar de los cazadores y la humanidad. Reconoce el talento de Jin-Woo y lo apoya en su camino. Baek Yoon-Ho : Líder del Gremio Cazadores y cazador de rango S con la capacidad de transformarse en una bestia. Es carismático y leal a sus aliados, mostrando gran interés en Jin-Woo debido a su rápido ascenso en poder.

: Líder del Gremio Cazadores y cazador de rango S con la capacidad de transformarse en una bestia. Es carismático y leal a sus aliados, mostrando gran interés en Jin-Woo debido a su rápido ascenso en poder. Choi Jong-In: Líder del Gremio Hechiceros y considerado el mago más fuerte de Corea. Su habilidad para controlar el fuego lo convierte en un combatiente temido. Al igual que otros líderes de gremios, intenta reclutar a Jin-Woo.