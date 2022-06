¡Toma nota! Esta semana será clave en México respecto a la vacunación de niños contra el coronavirus. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho un importante anuncio a través de su página web. Por eso, en las siguientes líneas te contaremos cuándo inicia el proceso de vacunas, sedes y fechas de aplicación de la misma, según su apellido de los menores.

Vacuna para menores de 5 a 11 años: ¿cuándo inicia la vacunación?

A partir del lunes 27 de junio comienza en la Ciudad de México la jornada de vacunación contra Covid-19 para niños de 5 a 11 años de edad; sin embargo, primero se inmunizará a niños de 11 años de edad y aquellos que cumplan 11 años durante 2022.

Orden de aplicación de la vacuna Covid-19 según el apellido

Recuerda que se inmunizará con la primera dosis contra Covid-19 a menores de 11 años y aquellos que cumplan 11 años durante 2022. La vacunación será en orden alfabético y en fecha específica para cada letra. Este es el calendario:

A, B, C – Lunes 27 de junio

D, E, F, G – Martes 28 de junio

H, I, J, K, L, M – Miércoles 29 de junio

N, Ñ, O, P, Q, R – Jueves 30 de junio

S, T, U, V, W, X, Y, Z – Viernes 1 de julio

Vacuna COVID-19 en México: ¿cómo registrar a mi hijo?

El registro de los menores de 5 a 11 años se iniciará el próximo jueves 16 de junio, de acuerdo con lo anunciado por el subsecretario López-Gatell. Para ello, debes hacer lo siguiente:

Ingresa a mivacuna.salud.gob.mx (El 16 de junio se activará la página)

(El 16 de junio se activará la página) Ingresar los datos personales.

¿Qué necesito para ser vacunado?

Tener 11 años de edad o cumplirlos durante 2022.

Fecha de nacimiento entre el 27 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.

Ir acompañado de un adulto.

En medida de lo posible respetar el día de vacunación de acuerdo al calendario.

Acudir a tu sede de vacunación con el expediente -descargable en mivacuna.salud.gob.mx-impreso y prellenado.

¿Dónde se aplicará la vacuna COVID a niños de 5 a 11 años en México?

Las personas deben estar atentos a las convocatorias de los municipios, debido a que la vacunación no será en simultáneo, sino conforme vayan llegando las dosis. Se ha dispuesto que las vacunaciones se realicen en:

Centros de salud.

Unidades temporales, como los macrocentros.

¿Qué vacuna se aplicará a los niños en México?

Para esta fase de vacunación, se aplicarán dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech:

La dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech será de diez microgramos cada una.

La segunda dosis debe aplicarse después de 21 días, de suministrada la primera inyección.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntó que la vacuna ofrecía 90.7%.

Sedes de vacunación por alcaldía en CDMX

Álvaro Obregón

1.-C.S. T-III “MANUEL ESCONTRÍA” Frontera 15 S/N , Colonia San Ángel, C.P. 010002.-C. S. T-III “MINAS DE CRISTO” Prolongación Rio Becerra S/N, Colonia Minas de Cristo Rey, C.P. 01419

Azcapotzalco

1.- C. S. T-III “DR. MANUEL MARTÍNEZ BAEZ” Avenida El Rosario 34, Colonia San Martín Xochinahuac, C.P. 021102.- CMF Cuitlahuac

Benito Juárez

1.- C. S. T-III “PORTALES” Calzada San Simón 94, Colonia San Simón Ticumac, C.P. 036602.- C. S. T-III “MIXCOAC” Rembrandt 32, Colonia Nonoalco Mixcoac, C.P. 03910

Coyoacán

1.-C. S. T-III “MARGARITA CHORNÉ Y SALAZAR” Avenida División del Norte 2986, Colonia Atlántida, C.P. 043702.-C. S.T-III “DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ” San Gabriel 517 Esq. San Alberto, Colonia Pedregal de Santa Úrsula, C.P.04600

Cuajimalpa

1.- C. S. T-III “CUAJIMALPA” Avenida Cerrada de Juárez S/N, Colonia Cuajimalpa, C.P. 050002.- C.S. T-III " LA NAVIDAD” Calle 25 de diciembre S/N entre Baltazar y Estrella de Belén, Colonia La Navidad, C.P. 05210

Cuauhtémoc

1.-C. S. T-III “JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ” Calzada San Antonio Abad 350, Colonia 068502.-CLÍNICA DE ESPECIALIDADES NO. 4 Francisco Diaz Covorruvias 23, Colonia San Rafael, C.P. 064703.- ISSSTE Clínica de Medicina Familiar Sta. María

Gustavo A. Madero

1.- C. S. T-III “DR. GABRIEL GARZÓN COSSA” Oriente 85 S/N entre Norte 72-A y Norte 74, Colonia La Joya, C.P. 078902.- C. S. T-III “DR. RAFAEL RAMÍREZ SUÁREZ” Avenida Montevideo 555 esq. 17 de Mayo, Colonia San Bartolo Atepehuacan, C.P. 077303.- UMF 20 Calz. Vallejo 675, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero, 07760 Ciudad de México

Iztacalco

1.- C. S. T-III “DR. JOSÉ ZOZAYA” Corregidora 135 esq. Plutarco Elías Calles, Colonia Santa Anita, C.P. 083002.- C. S. T-III “DR. MANUEL PESQUEIRA” Avenida Sur 16 245 esq. Oriente, Colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500

Iztapalapa

1.- C. S. T-III “CHINAMPAC DE JUÁREZ” Avenida Telecomunicaciones S/N, Colonia Chinampac de Juárez, C.P. 092252.- C. S. T-III “DR. RAFAEL CARRILLO " Guadalupe Victoria 32, Colonia Barrio San Lucas, C.P. 090003.- Clinica de Especialidades Leonardo y Nicolas Bravo

Magdalena Contreras

1.- C.S. T-III “OASIS” Avenida San Jeronimo 2625, Colonia Pueblo San Bernabé Ocotepec, C.P: 103002.- C. S. T-III “DR. ÁNGEL DE LA GARZA BRITO” Avenida San Jerónimo s/n esq. Nogal, Colonia Pueblo Nuevo Alto, C.P. 10640

Miguel Hidalgo

1.- C. S. T-III “MÉXICO -ESPAÑA” Avenida Mariano Escobedo 148, Colonia Anáhuac, C.P. 113202.- C. S. T-III “DR. ÁNGEL BRIOSO VASCONCELOS” Benjamín Hill 14, colonia Condesa, 06140

Milpa Alta

1.- C. S. T-III “GASTÓN MELO” Avenida Dr. Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecomitl, C.P. 121002.- C. S. T-III “SAN PABLO OZTOTEPEC” Matamoros y Rojo Gómez s/n, Pueblo San Pablo Oztotepec, C.P. 12400

Tláhuac

1.- UMF 162, Av. Tlahuac No 5662, Los Olivos, Tláhuac, 13360 Ciudad de México, CDMX2.- C. S. T-II “13 DE SEPTIEMBRE” Cisnes s/n entre Adalberto Tejeda, Colonia Los Olivos, C.P. 132103.- C. S. T-III “SAN FRANCISCO TLALTENCO” Andrés Quinta Roo s/n esq. General Carlos A. Vidal, Pueblo San Francisco Tlaltenco, C.P. 13400

Tlalpan

1.-C. S. T-III “DR. JOSÉ CASTRO VILLAGRANA” Carraco s/n esq. Coapa, Colonia Toriello Guerra, C.P. 140502.- C. S. T-III “DR. DAVID FRAGOSO LIZALDE” Cedral s/n esq. David Fragoso Lizalde, Colonia San Pedro Mártir, C.P. 146503.- CMF Tlalpan

Venustiano Carranza

1.-C. S. T-III " BEATRIZ VELASCO DE ALEMÁN” Avenida Eduardo Molina s/n esq. Peluqueros, Colonia 20 de noviembre, C.P. 153002.- C. S. T-III " DR. JUAN DUQUE DE ESTRADA” Oriente 170 154 esq. 4° Cerrada de oriente 168, Colonia Moctezuma 2a. Sección, C.P. 15500

Xochimilco

1.- C. S. T-III “XOCHIMILCO” Avenida Juárez 2 esq. Pino, entre Pino y Josefa Ortiz de Domínguez, Barrio San Juan, C.P. 160002.-C. S. T-III “TULYEHUALCO” Avenida Rio Ameca s/n, Barrio San Sebastián Tulyehualco, C.P. 16730