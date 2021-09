Vamos con la información. La Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (DFPCCA) del Estado de México ya oficializó la fecha límite para verificar a todos los autos con engomado rosa y terminación de placas siete y ocho. Esta será el próximo jueves 30 de septiembre y, para poder hacerlo, todos los conductores deberán agendar una cita vía internet. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Por ello, no te quedes sin realizar tu verificación vehicular del segundo semestre 2021. Los horarios de atención de los verificentros en el territorio azteca serán de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora local) y los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. (hora local). El día domingo no habrá atención.

¿Cuánto cuesta la verificación en Edomex 2021?

Si bien es cierto, a pesar de que la verificación es necesaria, esta tiene un costo que deberá pagarse para realizar la acción. La DGPCCA publicó los siguientes costos:

Holograma doble cero ‘00′: $896 pesos

Holograma ‘0′: $448 pesos

Hologramas ‘1′ y ‘2′: $358 pesos

Es necesario mencionar que todos los automovilistas que no paguen la verificación de su auto serán multados. Estos mismos deberán pagar la cifra de $1,792 pesos mexicanos, así lo informó la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México.

Calendario de verificación en Edomex 2021

Amarillo | Terminación 5 y 6 | Julio y Agosto

| Terminación 5 y 6 | Julio y Agosto Rosa | Terminación 7 u 8 | Agosto y Septiembre

| Terminación 7 u 8 | Agosto y Septiembre Rojo | Terminación 3 o 4 | Septiembre y Octubre

| Terminación 3 o 4 | Septiembre y Octubre Verde | Terminación 1 o 2 | Octubre y Noviembre

| Terminación 1 o 2 | Octubre y Noviembre Azul | Terminación 9 o 0 | Noviembre y Diciembre

¿Cómo agendar una cita para la verificación en Edomex?

Ingresa al siguiente enlace: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/ Dar clic en ‘Agendar Cita’ para generar un folio con el cual te presentarás al centro de verificación. Digita tu número de placa o del permiso de conducir. Luego, deberás poner la serie, modelo y combustible del vehículo. Por último, ingresa los datos que te pidan y selecciona el centro, la fecha y horario que se te acomode para realizar la verificación.

Eso sí, al momento de acercarte a la verificación, será necesario que tengas los siguientes documentos a la mano:

Tarjeta de circulación.

Constancia de verificación anterior. En caso de que el vehículo sea nuevo, deberá presentar la carta factura.

Si ha realizado un cambio de placa deberá presentar el formato de alta de placa.

En caso de verificación extemporánea, presentar el recibo original y formato universal de pago de la multa.

