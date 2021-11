Verificación vehicular en México: qué hacer si pasaste la fecha de pago y cómo abonarlo.

El programa de verificación en la Ciudad de México se debe de realizar de manera forzosa y si tienes un vehículo en tu propiedad, debes estar atento para que la capital del país no sufra casos de contaminación. En la siguiente nota podrás enterarte todos los detalles que son útiles y debes de saber para poder verificar tu vehículos, además de poder transitar sin problemas.

Este mes de noviembre se vence el plazo para que algunos vehículos de la Ciudad de México y del Estado de México realicen la correspondiente verificación vehicular. Actualmente se encuentra vigente el calendario del segundo semestre en ambas entidades.

¿Qué es la verificación vehicular?

Este es un proceso en el que se busca disminuir la contaminación en la ciudad, por lo que cada coche debe de ser verificado para que cumpla con todos los requerimientos para así tener un medio ambiente mejor. La verificación consiste en checar el auto para que cumple los requisitos y no presente fallas.

Los conductores que no verifiquen su automóvil a tiempo se harán acreedores de una multa, la cual varía dependiendo del lugar de la República en que se cometa la falta. Además, en caso de ser detenido por agente de tránsito se deberá pagar otra multa a menos que se demuestre que ya existe una cita para llevar el automóvil al centro de verificación.

¿Hay multa por no verificar?

La multa por no haber verificado tu auto es de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización o UMA, que en la actualidad es de $89.62 pesos, lo que equivale a $1,792 pesos.

A partir de que se pase la verificación, tendrás 30 días para realizar el pago en donde no podrás circular, dicho pago lo puedes hacer en cualquier banco de México o tienda de autoservicio, en efectivo, con tarjeta de crédito o débito.

¿Cuál es el costo de la verificación en CDMX?

Según la Sedema, el costo de la verificación durante noviembre es de 567 pesos. Es decir, 5.625 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) más IVA. Recuerda que en caso de no verificar en el tiempo que te corresponde puedes ser acreedor a una multa de verificación vehicular extemporánea de 1,742.40 pesos. Si no pagas este monto, no podrás realizar el trámite.

¿Cuáles son los requisitos para la verificación?

De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente de ambas entidades, los requisitos para realizar este trámite son:

Identificación oficial

Tarjeta de circulación

Constancia de verificación inmediata anterior

El comprobante de arrendamiento (vehículo nuevo)

Comprobante de pago de multa por verificación extemporánea (en caso de multa)

El comprobante bajo/alta automotor (en caso de cambio de titular)

Recuerda acudir a tu cita puntual y respetar todas las medidas sanitarias, como uso de cubrebocas, para agilizar todo el proceso.

