En el emblemático Estadio Azteca, el América y las Chivas se verán las caras en un emocionante Clásico Nacional, correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2024. Este enfrentamiento promete ser intenso, considerando que el América lleva una ventaja significativa tras vencer 3-0 en el primer duelo celebrado en el Estadio Akron. Los aficionados podrán seguir este apasionante partido a través de la transmisión de Fox Sports en México, iniciando a las 8:30 p.m. hora local, o bien, a través del seguimiento minuto a minuto y otros detalles en Depor.

El primer encuentro entre estos dos titanes del fútbol mexicano dejó clara la superioridad de un América dirigido por André Jardine, gracias a las anotaciones de Julián Quiñones, Diego Valdés y Henry Martín. Ahora, las Chivas enfrentan el desafío de revertir un 3-0 adverso si aspiran a avanzar en la competición y acercarse al sueño del Mundial de Clubes, tarea nada sencilla considerando la relevancia del gol de visitante en este torneo.

Este nuevo capítulo del Clásico Nacional en la Concachampions es el cuarto enfrentamiento entre América y Chivas en competiciones de la confederación, una rivalidad histórica que ha traspasado las fronteras nacionales para instalarse también en torneos de renombre internacional como la Copa Libertadores y el InterLiga. Este duelo no solo ilustra la pasión del fútbol mexicano sino que también es testimonio de la intensidad y entrega que ambos clubes ponen en el campo, ofreciendo a los aficionados un espectáculo digno de su legado.

¿A qué hora juegan América vs. Chivas?

El partido entre América vs. Chivas, que se jugará este miércoles 13 de marzo por la Concachampions 2024. Si no te quieres perder de ningún minuto, revisa el horario, sin embargo este puede variar según el país que te encuentres. Por ejemplo, en México se jugará a las 8:30 p.m., mientras que Perú, Colombia y Ecuador a las 9:30 de la noche. En cambio, en Argentina, Uruguay y Chile, todo empezará a las 11:30 p.m.

¿En qué canales TV ver América vs. Chivas?

Si está en tus planes ver el partido en vivo y en directo entre América vs. Chivas y no sabes que canales de TV pasaran el encuentro por la Concachampions, te lo contamos a continuación. La transmisión será GRATIS vía Fox Sports para territorio mexicano. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Dónde jugarán América vs. Chivas?

El partido entre América y Chivas por la Concachampions 2024 se llevará a cabo en el Estadio Azteca. Este recinto deportivo está ubicado la Ciudad de México y cuanta con una capacidad para 83,264 espectadores, el estadio es propiedad del Grupo Televisa.





