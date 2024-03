Se vive una nueva edición del Clásico Joven, aunque esta vez no se llevará a cabo por algún partido oficial de la Liga MX o de Concachampions. Desde el Dignity Health Sports Park de Los Angeles, América vs. Cruz Azul EN VIVO chocan este sábado 23 de marzo desde las 18:30 horas Centro de México en un partido amistoso en medio de la fecha FIFA. La transmisión del juego no va en TV abierta y estará a cargo únicamente de TUDN y ViX Premium en señal de streaming. Sigue aquí todas las incidencias del juego desde los Estados Unidos y no te pierdas la transmisión minuto a minuto.

Transmisión del amistoso América vs. Cruz Azul desde los Estados Unidos (Video: @ClubAmerica)

América vs. Cruz Azul: posibles alineaciones

América: O. Jiménez; K. Álvarez, R. Juárez del Castillo, N. Araujo, C. Calderón; J. dos Santos, Á. Fidalgo; A. Zendejas, J. Dilrosun, R. Sánchez; I. Hernández.

Cruz Azul: K. Mier; I. Rivero, E. Lira, G. Piovi; R. Huescas, L. Faravelli, C. Rodríguez, C. Cándido; C. Antuna, C. Rotondi, Á. Sepúlveda.