El partido entre América y Monterrey se llevará a cabo EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en McAllen, Texas, como parte de otra jornada de amistosos en la pretemporada del Apertura 2023. Este enfrentamiento es de gran importancia para el equipo de las ‘Águilas’ y comenzará el martes a las 7:00 de la noche, hora local. Podrás verlo en vivo, en directo y en línea a través de TUDN y Vix Plus de forma gratuita en América Latina. En esta nota de Depor, encontrarás una cobertura minuto a minuto con todos los detalles, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas. Obtén aquí la información sobre los canales de TV y los horarios de este emocionante partido.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de América vs. Monterrey.

América vs. Monterrey se enfrentan este 20 de junio. (Vídeo: @ClubAmerica)

¿A qué hora juegan América vs. Monterrey?

El partido entre América vs. Monterrey está programado para empezar a partir de las 7:00 de la noche en McAllen, Texas, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará también a las 8:00 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 10:00 p.m.

¿Dónde y cómo ver América vs. Monterrey?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el América vs. Monterrey a través de las señales de TUDN y Vix Plus.

¿Cuándo dará inicio el Torneo Apertura 2023?

El campeonato dará comienzo el viernes 30 de junio con la primera fecha, lo cual ha generado la necesidad de que los equipos realicen ajustes en sus plantillas. Esta competición ha introducido modificaciones, como la disminución de extranjeros de 10 a 9, lo que implica que varios equipos deban prescindir de un jugador no formado en México.

América vs. Monterrey: Pronóstico

En esta oportunidad todo apunta que el equipo Monterrey son favoritos a quedarse con la victoria este martes cuando se encuentren con América. Los ‘Rayados’ tienen grandes probabilidades de llevarse el encuentro, mientras que el equipo de Fernando Ortiz parecería estar lejos de significar un peligro para sus rivales de cara esta ronda de amistosos.