Este miércoles 26 de julio se enfrentarán Atlético San Luis vs. New England Revolution en el Gillette Stadium EN VIVO y EN DIRECTO, en la jornada 2 del Grupo O del torneo Leagues Cup, que reúne a equipos de la Liga MX y la MLS. Hasta el momento, la tabla de posiciones es liderada por New York RB con dos puntos, seguido por New England Revolution con un punto y por último Atlético San Luis que hará su debut en el torneo. El partido será transmitido por UniMás y AppleTV a partir de las 5:30 de la noche, hora de México (6:30 p.m. hora peruana).

Atlético San Luis vs. New England Revolution: posibles alineaciones

Atlético San Luis: Sánchez; Chávez, Domínguez, Bilbao, Sanabria; Dourado, Güémez; Vitinho, Villalpando, Murillo; Léo Bonatini. Entrenador: Gustavo Leal.

New England Revolution: Petrović; Bye, Farrell, Romney, Jones; Kaye; Buck, Harkes; Gil; Wood y Bou. Entrenador: Bruce Arena.

Atlético San Luis vs. New England Revolution revisa a qué hora y dónde ver la transmisión de Leagues Cup. (Vídeo @AtletideSanLuis).