Chelsea vs. Wolverhampton EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 19 de diciembre por Molineux Stadium a partir de las 9:00 a. m. (hora peruana) por la jornada 18 de la Premier League con la presencia del delantero mexicano Raúl Jiménez quien vuelve luego de ser suspendido por una fecha debido a una expulsión. El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

Los ‘Blues’, que marchan en el tercer puesto con 37 unidades, a solo 4 puntos del líder Manchester City por lo que una victoria los colocaría en la lucha por la cima de la tabla de posiciones. En su más reciente cotejo, empataron 1-1 ante Everton y buscará volver a al senda del triunfo.

Sin embargo, la escuadra dirigida por Tumas Tuchel no podrán contar con Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi y Ben Chilwell, quienes dieron positivo a la COVID-19. Así lo anunció el club inglés el último jueves 16 de diciembre.

Actualmente, los deportistas son atendidos de acuerdo al protocolo, para que puedan recuperarse y volver a las canchas pronto. El cuerpo médico del Chelsea se encarga de supervisar todas las acciones referentes al tema y a la vez informan de los detalles al comando técnico del equipo principal.

Por su parte, el estado de salud de Kai Havertz también mantiene en alerta a Thomas Tuchel, pese a que no ha sido diagnosticado con COVID-19. “Se siente mal, todavía no ha dado positivo, pero estamos esperando los demás resultados de las pruebas y decidimos no traerlo con el plantel”, agregó el entrenador.

Wolverhampton llega motivado a este encuentro tras vencer por 1-0 a Brighton y, de esa manera, pudo cortar una mala racha de cuatro cotejos sin ganar. Con ese resultado, sumaron 24 puntos y subieron hasta el octavo puesto.

La escuadra dirigida por Bruno Lage comenzó de mala manera la temporada, sin embargo, ha podido recuperarse. Por esa razón, los ‘Lobos’ lucharán para alcanzar un cupo a un torneo internacional.

La última vez que se enfrentaron ambas escuadras fue el pasado 27 de enero de este año. El encuentro terminó igualado sin goles. Los ‘Blues’ marchan como favoritos, sin embargo, Wolverhampton desea dar la sorpresa.





