Chivas vs. Juventus se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este viernes 22 de julio por un nuevo partido amistoso internacional que se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Paradise, en Nevada. El partido está programado para arrancar desde las 10:00 de la noche (hora local/peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de SKY Sports, Blue To Go y Fútbol Libre. Mira el minuto a minuto completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Revisa los canales de TV y horarios del duelo aquí.

Chivas vs. Juventus: alineaciones probables

Chivas: Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas y Gilberto Orozco; Christian Calderón, Rubén González, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado; Alexis Vega y José González. Entrenador : Ricardo Cadena.

Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas y Gilberto Orozco; Christian Calderón, Rubén González, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado; Alexis Vega y José González. : Ricardo Cadena. Juventus: Mattía Perin;Daniele Rugani, Leonardo Bonucci, Federico Gatti, Luca Pellegrini; Paul Pogba, Weston McKennie, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Marley Aké; Moise Kean. Entrenador: Massimiliano Allegri.

Chivas vs. Juventus: así se entrenó el 'Rebaño' de cara a su partido amistoso (Video: @Chivas).





