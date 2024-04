América vs. New England se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 2 de abril en su primer partido por la Copa de Campeones de la Concacaf que se llevará a cabo en el Gillette Stadium. Este enfrentamiento será de suma importancia para el equipo de las ‘Águilas’, que busca obtener un resultado positivo como visitante para avanzar hacia la gran final. El partido dará inicio a las 7:00 p.m. (hora local - 7:00 p.m. en Perú) y será transmitido GRATIS por FOX Sports y Amazon Prime para toda América Latina. Sigue el minuto a minuto más completo, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidentes en Depor. ¡No te lo pierdas!

América llega a este encuentro luego de superar con éxito la fase eliminatoria más reciente en la Copa de Campeones de la Concacaf. En los octavos de final, logró una victoria sobre Guadalajara con un marcador global de 5-3. Aunque obtuvo una ventaja de tres goles en la eliminatoria después del partido de ida, logró mantenerse firme a pesar de sufrir una derrota por 3-2 en el partido de vuelta disputado en casa.

El equipo mexicano acumuló cuatro victorias, un empate y una derrota en sus seis encuentros más recientes. Durante este período, lograron anotar un total de 14 goles y recibieron cinco en contra, siendo los primeros en marcar en tres de los seis encuentros disputados. Es relevante mencionar que de los goles anotados, cuatro ocurrieron durante la primera mitad del partido, mientras que el equipo contrario marcó tres goles antes del descanso.

Por otro lado, New England superó su última eliminatoria en la Copa de Campeones de la Concacaf al vencer a Alajuelense con un marcador global de 5-1 en los octavos de final. Después de ganar 4-0 en el partido de ida en casa, empataron 1-1 en el partido de vuelta. El equipo estadounidense no perdió ninguno de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, ganando tres, empatando uno y perdiendo solo dos encuentros.

Los encuentros más recientes del equipo de la Liga MX contra clubes de la liga norteamericana se remontan al año 2023, durante la controvertida Leagues Cup. En la etapa de grupos, compartieron grupo con St. Louis City y el Columbus Crew, logrando una victoria pero sufriendo una derrota humillante por 4-0. Posteriormente, en la fase de eliminación directa, América venció por un margen mínimo al Chicago Fire antes de despedirse del torneo en los octavos de final frente a Nashville, quien derrotó a los Azulcremas 6-5 en la tanda de penales.

Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos, aunque las estadísticas favorecen a las 'Águilas' como favoritas. El club de la MLS necesitará realizar una gran hazaña si quiere eliminar a su rival. El equipo mexicano buscará extender su racha de tres partidos invicto como visitante en todas las competiciones. Es importante destacar que tanto América como New England están en una racha goleadora en la Copa de Campeones de la Concacaf, ya que ambos equipos lograron marcar en todos los partidos de la competición en esta temporada.





¿A qué hora juegan América vs. New England?

¿A qué hora juegan América vs. New England?

Si buscas ver el partido entre América y New England que se llevará a cabo este martes 2 de abril por el partido de ida de la Copa de Campeones Concacaf, donde el equipo mexicano buscará obtener un gran resultado, aquí te compartimos el horario del partido. Sin embargo, ten en cuenta que el horario puede variar según la ubicación. Por ejemplo, en México comenzará a las 7:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador será a las 8:00 p.m. En cambio, en Argentina, Uruguay y Chile será a las 10:00 p.m. ¡No te lo pierdas!





¿En qué canales TV ver América vs. New England?

¿En qué canales TV ver América vs. New England?

Si deseas ver el partido entre América y New England correspondiente al partido de ida de la Copa de Campeones Concacaf, ten en cuenta que solo algunos canales transmitirán EN VIVO y de forma gratuita este emocionante encuentro. Por ejemplo, FOX Sports Premium y Amazon Prime Video ofrecerán la transmisión completa de este campeonato. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿Dónde jugarán América vs. New England?

¿Dónde jugarán América vs. New England?

El partido entre América y New England por la Copa de Campeones Concacaf se llevará a cabo en el Gillette Stadium, un estadio multifuncional ubicado en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos, a unos 35 km al suroeste del centro de la ciudad de Boston. Con una capacidad para 68,756 espectadores, este estadio es la sede de los equipos New England Patriots de la NFL y New England Revolution de la MLS.

Gillette Stadium: El estadio de Boston recibió partidos de las Eliminatorias de Copa del Mundo, la Copa de Oro de la CONCACAF y la Copa MLS 2002. Desde su inauguración hasta 2006 tuvo césped natural, mientras que desde 2007 pasó a ser un terreno artificia





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





