¡Partido de infarto! América vs. Pachuca se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes 30 de abril en el partido de vuelta, que será el último de las semifinal de la Concachampions 2024. Tras el empate 1-1 en el partido de ida, las ‘Águilas’ y los ‘Tuzos’ dejaron la llave abierta. El encuentro fue intenso de principio a fin, con una primera mitad muy disputada en la que ambos equipos marcaron goles. El partido se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo y comenzará a las 7:15 p.m., hora local (8:15 p.m. en Perú). La transmisión estará disponible de forma gratuita por FOX Sports Premium, ESPN, STAR PLUS y Amazon Prime Video para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

América llega a este partido luego de vencer al Puebla, que se encuentra en la última posición de la tabla del Clausura 2024. En este encuentro, el equipo utilizó a jugadores suplentes. A pesar de las dificultades que enfrentaron contra el Puebla, el equipo dirigido por André Jardine logró asegurar tres puntos cruciales. Con esta victoria, alcanzaron un total de 35 puntos en el torneo, habiendo ganado 10 partidos, empatado 5 y perdido 2 en lo que va de la temporada.

En el primer partido de la serie semifinal de la Concacaf Champions League entre las ‘Águilas’ y los ‘Tuzos’, el marcador final fue un empate 1-1 en el Estadio Azteca. La primera anotación ocurrió en el minuto 11, cuando Alejandro Zendejas marcó para América, otorgándoles la ventaja inicial. Sin embargo, cerca del final del primer tiempo, Norman Micolta igualó el marcador para Pachuca con un cabezazo en el minuto 40.

El encuentro se desarrolló con una gran intensidad, marcado por un alto número de faltas cometidas por ambos equipos, lo que resultó en varias tarjetas amarillas mostradas por el árbitro para sancionar las infracciones. A lo largo del partido, ambas escuadras disfrutaron de emocionantes oportunidades para anotar, demostrando una competencia intensa en el centro del campo donde se disputó la mayor parte del juego.

Después del primer partido de las semifinales de la Concachampions, Salomón Rondón reconoció el esfuerzo y la competitividad de su equipo, sugiriendo que el resultado fue más equilibrado de lo esperado por los observadores externos. “La verdad es que mucha gente había hablado y había comentado que América nos tenía que pasar encima en el Azteca, pero no fue así. Nosotros dimos guerra, dimos batalla, jugamos un buen partido, fuimos muy inteligentes cuando tuvimos la pelota, y cuando no, ellos con el resultado mostraron bastante desesperación porque sabían que era una oportunidad para ellos venir aquí y defender esa posible ventaja contra nosotros en el partido de ida”, comentó el delantero venezolano.

Ahora, con el empate en el primer partido, la serie entre ‘Águilas’ y ‘Tuzos’ está empatada y se resolverá en el segundo encuentro. Pachuca podría obtener una ventaja significativa si logra mantener su portería invicta (0-0) en este próximo partido, mientras que América necesitará al menos un gol para avanzar. Si América concede un gol en el segundo partido, la situación se complicará, ya que necesitarían anotar al menos dos goles adicionales para revertir el marcador a su favor.

El ganador de esta serie se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Monterrey y Columbus en la final de la Concachampions. El equipo que resulte campeón asegurará un lugar en el Mundial de Clubes 2025 como representante de la región, un torneo que reúne a los campeones de cada confederación para competir por el título mundial de clubes.

¿A qué hora inicia América vs. Pachuca?

No te pierdas el segundo enfrentamiento entre Pachuca vs. América en las semifinales de la Liga de Campeones Concacaf. Sin embargo, ten en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en México comenzará a las 7:15 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador será a las 8:15 p.m. Por otro lado, en Argentina y Uruguay la transmisión iniciará a las 10:15 p.m. ¡Recuerda que en Depor te mantendremos informado sobre todas las novedades de este encuentro y más!





¿En qué canal TV ver América vs. Pachuca?

Si deseas ver el encuentro entre América y Pachuca, que disputarán ya el segundo partido de las semifinales de la Liga de Campeones Concacaf, aquí te compartimos los canales donde podrás sintonizar este emocionante enfrentamiento. La transmisión en vivo y gratuita estará disponible a través de FOX Sports Premium, ESPN, STAR PLUS y Amazon Prime Video. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





América vs. Pachuca: posibles alineaciones

América: L. Malagón; I. Reyes, S. Cáceres, I. Lichnovsky, C. Calderón; D. Valdés, J. Dos Santos, Á. Fidalgo; J. Quiñones, H. Martín, A. Zendejas.

L. Malagón; I. Reyes, S. Cáceres, I. Lichnovsky, C. Calderón; D. Valdés, J. Dos Santos, Á. Fidalgo; J. Quiñones, H. Martín, A. Zendejas. Pachuca: C. Moreno; J. Berlanga, G. Cabral, N. Micolta, B. González; P. Pedraza, N. Deossa, É. Sánchez; M. Rodríguez, O. Idrissi, S. Rondón.





¿En qué estadio juegan América vs. Pachuca?

El encuentro entre Pachuca y América, correspondiente a la semifinal de la Liga de Campeones Concacaf y que marca el fin de esta serie de partidos, se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo, ubicado en la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, México. Este estadio, principalmente destinado para el fútbol, es la casa del Club de Fútbol Pachuca, conocido como los "Tuzos del Pachuca", y tiene una capacidad para 30,000 espectadores.





