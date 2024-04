¡Solo uno avanzará! Desde el Estadio Hidalgo, América vs. Pachuca se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes 30 de abril en el partido de vuelta, que será el último de las semifinal de la Concachampions 2024. Tras el empate 1-1 en el partido de ida, las ‘Águilas’ y los ‘Tuzos’ saldrán por la victoria para llegar a la gran final. Como se recuerda, el encuentro de ida fue intenso de principio a fin, con una primera mitad muy disputada en la que ambos equipos marcaron goles.Este encuentro comenzará a las 7:15 p.m., hora local (8:15 p.m. en Perú), y la transmisión estará disponible de forma gratuita por FOX Sports Premium, ESPN, STAR PLUS y Amazon Prime Video para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Consulta el minuto a minuto más detallado, que incluye todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidentes en Depor.

Pachuca vs. América por la semifinal de la Concachampions 2024. (Vídeo: @ClubAmerica).





Pachuca vs. América: posibles alineaciones

América: L. Malagón; I. Reyes, S. Cáceres, I. Lichnovsky, C. Calderón; D. Valdés, J. Dos Santos, Á. Fidalgo; J. Quiñones, H. Martín, A. Zendejas.

L. Malagón; I. Reyes, S. Cáceres, I. Lichnovsky, C. Calderón; D. Valdés, J. Dos Santos, Á. Fidalgo; J. Quiñones, H. Martín, A. Zendejas. Pachuca: C. Moreno; J. Berlanga, G. Cabral, N. Micolta, B. González; P. Pedraza, N. Deossa, É. Sánchez; M. Rodríguez, O. Idrissi, S. Rondón.