León vs. Seattle Sounders FC se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) este jueves 17 de marzo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions a partir de las 7:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio León. El encuentro será transmitido por las señales de FOX Sports, TUDN y Fanatiz para todos los países de América Latina. También podrás engancharte al minuto a minuto por Depor.com.

El elenco mexicano, donde milita el delantero Santiago Ormeño, espera remontar la serie, pues en la ida perdió por 3-0. En dicho compromiso, el cuadro estadounidense venció gracias al doblete de Freddy Montero (31′ y 39′) y otro gol de Jordan Morris (90′).

En la víspera, el DT de la ‘Fiera’, Ariel Holan, reconoció los errores que ha cometido el equipo. “Creo que en estos meses el balance sigue siendo positivo, pero tuvimos dos partidos donde jugamos de una manera que no debía y no me gustó, tengo claro que el entrenador es responsable”, señaló en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega argentino confía en que se podrá revertir el resultado. “Hay que ajustar nuestro sistema y calidad de juego, mañana tenemos la oportunidad de recuperar el nivel. Hay una gran ilusión”, añadió.

León urge lavarse la cara, pues en la reciente jornada por la Liga MX perdió por 3-0 frente a Tigres en condición de local por lo que se quedó en 15 puntos y cayó al séptimo puesto. Ahora, los ‘Panzas verdes’ esperan darle una alegría a la hinchada al clasificar a la siguiente fase de la Concachampions.

León vs. Seattle Sounders FC: horarios

Perú: 7:30 p. m.

Ecuador: 7:30 p. m.

Colombia: 7:30 p. m.

México: 6:30 p. m.

Uruguay: 9:30 p. m.

Argentina: 9:30 p. m.

Chile: 9:30 p. m.

Por su parte, Seattle Sounders FC, donde milita el delantero peruano Raúl Ruidíaz, llega con una gran ventaja, sin embargo, no debe confiarse. El equipo estadounidense sabe que, pese a que León no pasa por un buen momento, la ‘Fiera’ se anima cuando juega de local.

Asimismo, el club de la MLS se encuentra motivado ya que en la reciente jornada venció por 3-2 a LA Galaxy con goles de Jordan Morris, Freddy Montero y Xavier Arreaga. Así, consiguió su primer triunfo en la Conferencia Oeste.

Es importante mencionar que ambos equipos ya se enfrentaron en un partido definitorio. Seattle y León chocaron en la final de la Leagues Cup 2021 en el que el cuadro mexicano venció por 3-2.

León vs. Seattle Sounders FC: canales

El encuentro entre León vs. Seattle Sounders FC por los cuartos de final de la Concachampions se transmitirá en exclusiva a través de TUDN USA y Fox Sports, para el territorio estadounidense y mexicano, respectivamente.

León vs. Seattle Sounders FC: posibles alineaciones

León: Cota, Mosquera, Barreiro, Kagelmacher, Tesillo, Ambriz, Colombatto, Mena, Dávila, Hernández y Ormeño.

Seattle Sounders: Frei, A. Roldán, Ragen, Arreaga, Olo, Varga, Paulo, C. Roldán, Rusnak, Montero y Ruidíaz.





