Guillermo Ochoa, actual portero titular de la Selección de México, pudo haber enrumbado de mejor manera a la Ligue 1 de Francia, pero un caso polémico de dopaje no le permitió llegar a PSG. El guardameta tenía todo listo para fichar por el cuadro parisino, en las épocas donde no era el poderoso de gran cantidad de dinero, pero al final no pudo concretarlo por un pedazo de carne que comió.

En diálogo con la revista ‘France Football’ hace algunos años, Guillermo Ochoa confesó que en el año 2011 su agente tenía todo listo para que pueda jugar en PSG, pero el famoso clembuterol arruinó todo este plan. Como recordaremos, en dicho año se presentó un caso de dopaje, según autoridades del futbol, donde Guillermo Ochoa y otros 4 elementos de la Selección Mexicana dieron positivo al clembuterol, una sustancia que se usa en vacas y ganado para hacerlas crecer.

Este escándalo llegó hasta Francia y medios internacionales que se enteraron del tema de dopaje en la Selección de México a pesar que no fue intencional. Sin embargo, la sustancia estaba en la comida de los futbolistas. Esto no le interesó a la gente de PSG que solo optó por rechazarlo.

“Pudo ser diferente. Sucedió en 2011, durante la Copa Oro. Estábamos en la etapa de preparación con la Selección y no sabíamos nada sobre el clembuterol, que es una sustancia que se les inyecta a las vacas para que engorden. Fue injusto. Fue algo que estaba fuera de mi control y afectó mi carrera, mi futuro. Pude firmar con el PSG, ya teníamos todo arreglado”.

“Todas mis negociaciones fueron bloqueadas. El único equipo que mantuvo el contacto fue el Ajaccio. El presidente Orsoni me fue leal hasta el fin. Mi decisión fue deportiva, quería descubrir al Ajaccio y Francia. Estuve 3 años y no lamento para nada haber ido”, sentenció Paco Memo.

El único equipo que apostó por el mexicano fue Ajaccio y es el primero en el que tuvo acción en Europa y de ahí dio paso al Málaga y Granada en España y posteriormente al Standard de Lieja en Bélgica, para regresar a México con el América y mantenerse activo hasta el momento.





