No cabe duda que México es uno de los países de Norteamérica que más futbolistas exporta a Europa. Por ejemplo, tenemos a ‘Tecatito’ Corona, Andrés Guardado, Hirving Lozano y Edson Álvarez; sin embargo, uno de los casos más llamativos es el de Héctor Herrera, quien llegó al fútbol profesional de manera tardía. Y es que con 21 años, el jugador logró su debut profesional, sin antes haber integrado las categorías inferiores del ‘Tri’. Hoy, el mexicano tiene una exitosa carrera, donde ha logrado vestir las camisetas de grandes equipos como Porto FC y Atlético de Madrid.

Héctor nació un 19 de abril de 1990 en Rosarito, uno de los barrios más populares de la Baja California Mexicana. En aquel lugar, es muy común ver a varios jóvenes desde muy temprano acudir a las playas, en busca de coger las mejores olas para surfear. Otros prefieren iniciar su carrera en la pesca, ya sea como un trabajo o un pasatiempo, siendo este los dos motivos más usuales de los adolescentes en dicha zona.

Por ello, es raro ver cómo un niño empieza a mostrar interés por algo que no tenga que ver con este estilo de vida. No obstante, para Herrera no hubo imposibles. Con tan solo 11 años, mostrando sus habilidades en las calles de su poblado, fue descubierto por Ángel Coca González, un famoso cazatalentos que es reconocido por haber llevado a algunas figuras como Cuauhtémoc Blanco.

Sus inicios en el fútbol

Tras ser captado por el popular ojeador, avisaron a Pachuca de que existía un niño con grandes dotes futbolísticas al que llamaban ‘Zorrito’ y que soñaba con ser el nuevo Juan Román Riquelme. Con 14 años, dejó Rosarito para iniciar su carrera con los ‘Tuzos’, un equipo que tiene a varios afiliados en todo México y con un proyecto atractivo para el crecimiento de jóvenes talentos.

Eso sí, el camino hacia el profesionalismo fue muy lento. Apareció sorpresivamente a una edad en la que la mayoría ya suelen estar consagrados, algo que generó la desconfianza de algunos directivos del club. Con 17 años, pasó por un equipo de Cuarta División, luego por uno de Tercera y finalmente acabó en Tampico Madero, filial de Pachuca, en Segunda.

Héctor Herrera debutó en Primera División con Pachuca. (Foto: Imago 7)

Cuando estuvo aquí, solía mirar los entrenamientos del primer equipo con varios de sus compañeros. Allí, soñaba con lo que podía llegar a ser en un futuro y se mentalizaba para acabar dando ese gran salto, el cual no parecía estar cerca. Y es que, con 20 años, seguía jugando en una división menor: nunca formó parte de ninguna categoría de la Selección Mexicana y no había indicios de que eso podría cambiar.

Su debut en Pachuca

Al Tampico Madero, Pachuca mandaba a los jugadores que ya no necesitaba. No era de esos filiales donde desarrollaban jugadores, sino más bien un equipo donde se deshacían de figuras que nunca iban a llegar a dar ese gran salto. Héctor pasó por momentos difíciles. No cobraba, ni siquiera era titular y el embarazo de su mujer, le hizo replantearse dejar el fútbol y tratar de buscar ingresos de otra manera.

Pero, con 21 años de edad, le llegó la hora. Efraín Flores, en ese entonces técnico de Pachuca, le pidió al club que mandaran jugadores de la Sub20 y Sub17. Con ellos, también llegaron futbolistas del Tampico, con Herrera entre entre ellos. El estratega trabajó con ellos durante siete días y se enamoró del juego del ‘Zorro’, al que le dio la oportunidad de jugar con el primer equipo.

Con ya un niño recién nacido, el centrocampista disputó un Torneo Apertura sensacional. A tal punto de estar nominado al Premio del Novato del Año y, pese a que no lo ganó, se robó las miradas de varias personalidades del deporte rey. Seis meses después y, tras consagrarse en la Primera División de México, formó parte de la Selección Mayor, que conquistó el prestigioso Torneo de Toulon.

Su paso por el ‘Viejo Continente’

En el año 2013, Herrera se convirtió en noticia. Su traspaso al Porto FC por 10 millones de dólares fue uno de los más costosos para un futbolista mexicano. Nueve años después, el ‘Zorro’ volvió a ser tendencia, luego de que se anunció su salida del fútbol de la élite europea para continuar su carrera en el Dynamo de Houston, de la Major League Soccer.

Si bien Héctor le dijo adiós a una carrera de casi diez años en el ‘Viejo Continente’, donde defendió durante seis temporadas la camiseta de los ‘Dragones’ y tres con la del Atlético de Madrid, fue uno de los jugadores más exitosos del país. Y es que durante los nueve años en Europa, el nacido en Rosarito sumó 323 juegos, sumando más de 22 mil minutos jugados: 36 goles y 39 asistencias.

Por si fuera poco, el 15 de abril del 2022, en el partido de vuelta por los octavos de final de Champions League, Herrera jugó su partido 52 en el certamen, convirtiéndose en el mexicano con más partidos jugados en el certamen más importante del continente europeo, por encima de ‘Chicharito’ Hernández (46) y Rafa Márquez (45). En total, disputó 36 cotejos con Porto FC y 16 con Atlético de Madrid.

Su última Copa del Mundo

Actualmente, Héctor Herrera viene recuperándose de una lesión, pero es una de las grandes apuestas que tiene Gerardo Martino para México. En caso de llegar al Mundial Qatar 2022, afrontaría su cuarta cita mundialista, convirtiéndose así en uno de los elementos con mayor experiencia en la Selección Mexicana, situación que también lo llena de confianza para enfrentar el torneo.

Cabe resaltar que HH llegó al Houston Dynamo en julio del presente año. Asimismo, desde que arribó, solo ha podido disputar ocho partidos, puesto que las lesiones lo han dejado fuera de los últimos encuentros, y se encuentra a la espera de un una pronta recuperación. Como bien sabemos, una fractura ya dejó fuera de la Copa del Mundo a ‘Tecatito’ Corona y han afectado a Raúl Jiménez, situación que espera no atravesar el nacido en Rosarito.





