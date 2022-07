¿Qué tienen en común Hirving Lozano y Cristiano Ronaldo? Seguro esa pregunta automáticamente llamó tu atención e ingresaste al Google para averiguar un poco más del tema, ya que no es cualquier cosa, o pasa a menudo, que un mexicano sea comparado con una estrella del fútbol mundial, como lo es el futbolista portugués de 37 años.

Pero con esta información que te vamos a brindar quedarás en ‘shock’ o estallaras de emoción, porque, según el portal Transfermarket, ‘CR7′ y ‘Chucky’ en estos momentos poseen el mismo precio en el mercador y actualmente ambos tienen un valor de 30 millones de euros, por lo que si un club tiene esa cantidad podría escoger a cuál de los dos fichar.

Y esto se debe a que Cristiano Ronaldo, a pesar de mantenerse en la élite del futbol internacional y seguir rompiendo marcas, ha ido decayendo considerable en el mercador. Algo que, por al contrario, Hirving Lozano ha mejorando desde su llegada al Napoli de Italia.

¿Cuánto llegó a valer Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con el sitio Transfermarkt, en 2014 el portugués alcanzó su valor mas alto con 120 millones de euros, desde entonces dicha cifra ha venido a la baja de forma considerable, tanto que ahora el luso vale lo mismo que Hirving ‘Chucky’ Lozano.

Cristiano se queda sin opciones para su futuro

El futuro de Cristiano Ronaldo es una incógnita total. Desde que avisó a la directiva del Manchester United que ya no quiere seguir jugando en Old Trafford, a pesar de tener contrato hasta mediados de 2023, son distintos los clubes que han sido vinculados con el delantero luso. PSG, Chelsea, Bayern Munich y hasta el Barcelona. Sin embargo, hasta aquí no se había oído del Spartak de Moscú, que en redes sociales se metió a la discusión, pero para anunciar que el internacional con Portugal no se encuentra en sus planes para el 2022-23.

“Otra vez dolor, pero no para nosotros esta vez”, publicó el Spartak de Moscú, adjuntando una captura de pantalla en la que Cristiano Ronaldo -supuestamente- saluda al club ruso y este rápidamente le dieron una respuesta negativa.

Club que está dispuesto a pagar por ‘CR7′

Cristiano Ronaldo es uno de los nombres más mencionados en el presente mercado de fichajes. La no participación de Manchester United en la UEFA Champions League se encarga de colocarlo en la vitrina de grandes de Europa Hasta ya hay un de Arabia Saudita está dispuesto a pagar 200 millones por sus servicios.

Según las televisiones TVI y CNN Portuguesa, el equipo de Arabia, cuya identidad no se revela, ofrece 300 millones para que Cristiano Ronaldo juegue dos temporadas. Esta propuesta se reparte en 30 millones de traspaso para el United, 250 millones en salario y los 20 restantes serán para los intermediarios.

