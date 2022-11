Javier Hernández, también conocido como ‘Chicharito’, mostró su lado más sensible y se puso a llorar en una transmisión por Twitch, después de ser invitado a formar parte de una nueva liga de fútbol por Ibai Llanos, debido a que lo considera una “persona auténtica” y uno de los grandes de la industria.

El streamer español creó una nueva liga de futbol llamada Kings League de la mano de Gerard Piqué donde incluye a ex futbolistas como Iker Casillas o Sergio ‘Kun’ Aguero, en la cual serán capitanes y representantes de equipos de distintos países del mundo, donde se enfrentarán cara a cara, y el delantero mexicano se mostró muy emocionado por ser invitado.

“Perdón, se los juro, parece una estupidez y hay cosas más importantes en esta vida, y sé las proporciones, pero lo que significa esto para mí es muchísimo. Créanme que sigo mucho a Ibai y lo admiro muchísimo, y sabemos que es un cabrón auténtico, original, atrevido, valiente y lo admiro mucho”, declaró Javier Hernández en Twitch.

Chicharito llorando de emoción en stream con Ibaipic.twitter.com/zETbS8BHlz — Analistas (@SomosAnalistas_) November 11, 2022

“No no, amigos, esto no tiene sentido, no tiene sentido de verdad, creo que a veces no soy consciente de las cosas ¿Qué coño está pasando?”, mencionó Ibai sorprendido ante la reacción de un profesional con la destacada trayectoria del goleador histórico de la Selección Mexicana.

No he entendido nada de lo que pasado hoy. Esto me ha dejado muy roto. pic.twitter.com/jL7etPybeV — Ibai (@IbaiLlanos) November 11, 2022

Asimismo, el ldelantero del LA Galaxy narró como fue hablar con Ibai Llanos, quien es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes streamers de la industria de los videojuegos y las entrevistas en general: ”En cuestión den tres minutos estaba hablando con una de las personas que más admiro en este mundo, yo y creo que todos los que hacemos streams”.

‘Chicha’ en el ojo de la tormenta

Han sido días llenos de emoción para Javier Hernández, ya que el periodista deportivo José Ramón Fernández fue parte de una entrevista en la cual declaró que ‘Chicharito’ dejó de ser convocado al ‘Tri’ por llevar “dos prostitutas” a la concentración de la Selección Mexicana y comprometió a sus compañeros.

