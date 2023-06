El Campeonato Mundial de Fórmula 1 disfruta de una fortaleza impenetrable, o más bien, a prueba del equipo Red Bull, considerando el impresionante dominio que han demostrado esta temporada con el RB19. Max Verstappen y Checo Pérez han logrado llevarse las victorias en las siete carreras disputadas hasta la fecha. A medida que nos acercamos a la octava carrera en el Gran Premio de Canadá, no parece haber señales de que el circuito Gilles Villeneuve pueda cambiar el curso de los acontecimientos, a pesar de las posibles alteraciones que la lluvia pueda ocasionar.

Además de ganar todas las carreras, Verstappen y Pérez solo han dejado escapar una pole position de las siete posibles, la cual fue arrebatada por Charles Leclerc en Bakú. Esta tasa de conversión ha llevado a varios de sus competidores en la parrilla a considerar el coche energético actual como el más dominante en la historia del campeonato, incluso por encima del Mercedes con el que Lewis Hamilton logró seis de sus siete títulos.

Checo Pérez y Max Verstappen, co equiperos de Red Bull. (Foto: AFP)





Esta supremacía se traduce en Grandes Premios donde el resultado en el escalón más alto del podio es prácticamente predecible. En este sentido, solo hay uno o dos elementos interesantes, dependiendo de si ‘Checo’ Pérez está en buena forma. En caso contrario, el entretenimiento radica en pronosticar cuántas vueltas tardará en colocarse en segundo lugar.

A pesar de que la situación puede llevar a pensar que los aficionados se cansarían de ver siempre lo mismo, llama la atención el fervor que ha despertado entre aquellos que pueden permitirse asistir a las carreras. Los 270,000 espectadores que llenaron las gradas del Autodrome Internacional de Miami superaron los 292,000 que acudieron al último Gran Premio de España en Montmeló. Las previsiones sugieren que Las Vegas quedará completamente colapsada a mediados de noviembre, durante el evento que recorrerá las calles de la ciudad del juego en horario nocturno.

Red Bull ganó el GP de Miami 2023 con Max Verstappen. (Foto: AFP)

En circunstancias normales y siguiendo la línea adoptada por Liberty Media, no sería descabellado considerar que los organizadores podrían intentar implementar cambios en el marco técnico para equilibrar las fuerzas. Sin embargo, el propietario de la Fórmula 1 no tiene intenciones de tomar esa medida en estos momentos, según lo declarado recientemente por Stefano Domenicali, el máximo ejecutivo de la Fórmula 1, en el podcast ‘Beyond the Grid’. Domenicali considera que no sería justo ni correcto manipular el campeonato.

Para el exdirector de Ferrari, realizar modificaciones antes de los plazos previstos -la introducción de nuevos motores y combustibles en 2026- podría incluso tener el efecto contrario al deseado, especialmente considerando la habilidad de Red Bull para adaptarse a los cambios. Domenicali destaca el increíble trabajo realizado por Red Bull y menciona que los otros equipos están cerca, por lo que será interesante ver cómo evoluciona esta tendencia. Sin embargo, resulta difícil compartir su argumento si tomamos en cuenta los 24 segundos que separaron a Verstappen del segundo clasificado (Hamilton)





