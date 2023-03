Pachuca vs. Motagua se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en el Estadio Olímpico Metropolitano por la ida de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023. El partido, que es vital para los ‘Tuzos’, está programado para jugarse desde las 7:00 de la noche (hora local - 8:00 pm en Perú) y será transmitido GRATIS por FOX Sports, Fanatiz y TUDN USA para América Latina. Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Existen diferentes opciones para ver en vivo este partido. Puedes usar los servicios de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Es importante destacar que Depor te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. También puedes seguir la narración de los perfiles de Twitter de Pachuca y Motagua.

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Motagua?

El partido entre Pachuca y Motagua está programado para empezar a partir de las 7:00 de la noche en suelo mexicano, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 8:00 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 10:00 de la noche.

¿Cómo y dónde ver Pachuca vs. Motagua?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del partido, te informamos que podrás seguir el Atlas vs. Deportivo Olimpia en México a través de la señal de FOX Sports y Fanatiz. Si estás en Estados Unidos, en cambio, te recomendamos sintonizar TUDN USA en tu TV. No te lo puedes perder.

Pronóstico del Pachuca vs. Motagua: cuotas

Como era de esperarse, los ‘Zorros’ de Atlas son favoritos a quedarse con la victoria el miércoles cuando visiten al Deportivo Olimpia. Los ‘Rojinegros’ tienen serias chances de llevarse el duelo, mientras que el equipo de Honduras parecería estar lejos de significar un peligro para sus rivales de cara al inicio de la Concachampions.

PARTIDO 1 X 2 Pachuca vs. Motagua -114 -100 +210

Pachuca vs. Motagua: posibles alineaciones

Pachuca : Oscar Ustari; Mauricio Isais, Óscar Murillo, Gustavo Cabral, Kevin Álvarez; Avilés Hurtado, Luis Chávez, Erick Sánchez, Daniel Hernández, Roberto de la Rosa, Eduardo López.

: Oscar Ustari; Mauricio Isais, Óscar Murillo, Gustavo Cabral, Kevin Álvarez; Avilés Hurtado, Luis Chávez, Erick Sánchez, Daniel Hernández, Roberto de la Rosa, Eduardo López. Motagua: Enrique Facusse; Denil Maldonado, Carlos Meléndez, Marcelo Pereira, Marcelo Santos; Carlos Mejía, Jason Sánchez, Walter Martínez; Ivan López, Mauro Ortiz, Angel Tejeda.

