El Paris Saint-Germain fichó a Neymar a mediados de 2017 con la ilusión de que se convierta en el jugador más importante de su historia. Por 222 millones de euros, los franceses compraron su pase al FC Barcelona en lo que fue el fichaje más caro en la historia del fútbol. Ha pasado el tiempo y la realidad dicta de que la contratación del brasileño no ha dado sus frutos. No solo porque el PSG sigue sin ganar su primera Champions League, también porque el paulista sigue demostrando inestabilidad física luego de conocerse que no volverá a jugar esta temporada por una lesión al tobillo derecho.

Semejante panorama ha terminado por convencer a los altos mandos del PSG de que lo mejor para el club es vender a Neymar en el próximo mercado de fichajes de verano. En este punto de la temporada, nada haría cambiar de opinión a los jeques. Sin embargo, para el astro brasileño dejar el Parque de los Príncipes no está en sus planes.

Según información de L’Équipe, Neymar tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2027 y quiere hacerlo valer hasta el último día. Con un sueldo de 40 millones de euros por temporada, el paulista entiende que lo mejor para su carrera, a sus 31 años, es seguir en la Ligue 1 de Francia.

“Yo aún tengo contrato con París Saint-Germain. Estoy aquí, con los pitidos y silbatina que mandan contra nosotros”, dijo el brasileño hace unos meses en una entrevista para ESPN, tras ser consultado sobre los rumores que empezaron a ponerlo lejos del Parque de los Príncipes. Él quiere quedarse.





¿A qué club vendería PSG a Neymar?





A pesar de que su mejor momento en el fútbol ya pasó hace mucho, el delantero brasileño se ha convertido en la gran obsesión del Chelsea. En el Paris Saint-Germain lo venderían a la Premier League por 60 millones de euros, una cifra muy lejana a la que se pagó en 2017 al Barcelona.

Según medios ingleses, el Chelsea ha empezado a definir los detalles de la posible llegada de Neymar. Uno de los aspectos a tratar en Stamford Bridge pasa por el sueldo que tendría el exfutbolista del Santos de fichar por el conjunto de Graham Potter.

Tal como ha trascendido, Neymar cobraría 15 millones de euros por temporada en el Chelsea. Así las cosas, el crack sudamericano pasaría a convertirse en el jugador mejor pagado del plantel inglés, aunque la cifra estaría muy lejos de lo que gana actualmente en PSG.





