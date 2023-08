Por el pase a los octavos de final de la Leagues Cup, América vs Chicago Fire en vivo se enfrentan este viernes 4 de agosto a las 19:00 hora local en el Seatgeek Stadium de Illinois, Estados Unidos. Las ‘Águilas’ buscarán sellar su pase a la siguiente ronda del torneo que reúne a los equipos de la Liga MX y la MLS, pero su rival de turno no se la pondrá fácil ya que también tiene las mismas intenciones. Si bien la transmisión oficial para todos los países del mundo estará a cargo de la aplicación MLS Season Pass on Apple TV, aquí te diremos qué canales de TV y servicios de streaming sintonizar para enganchar con la transmisión del partido si vives en México, USA y Canadá.

¿Cuándo se juega el partido América vs Chicago Fire?

América vs Chicago Fire en vivo se jugará este viernes 4 de agosto de 2023 por los dieciseisavos de la Leagues Cup, conocido en inglés como Round of 32, que se llevará a cabo en el Seatgeek Stadium (previamente conocido como Toyota Park). El equipo ganador avanzará a los octavos de final del torneo.

¿A qué hora será el partido América vs Chicago Fire?

Ciudad de México: 18:00 horas / Nu9ve (Canal 9) y TUDN.

18:00 horas / Nu9ve (Canal 9) y TUDN. Perú: 19:00 horas / Apple TV.

19:00 horas / Apple TV. Colombia: 19:00 horas / Apple TV.

19:00 horas / Apple TV. Ecuador: 19:00 horas / Apple TV.

19:00 horas / Apple TV. Estados Unidos (Miami): 20:00 horas / Apple TV.

20:00 horas / Apple TV. Chile: 20:00 horas / Apple TV.

20:00 horas / Apple TV. Venezuela: 20:00 horas / Apple TV.

20:00 horas / Apple TV. Bolivia: 20:00 horas / Apple TV.

20:00 horas / Apple TV. Paraguay: 20:00 horas / Apple TV.

20:00 horas / Apple TV. Argentina: 21:00 horas / Apple TV.

21:00 horas / Apple TV. Brasil: 21:00 horas / Apple TV.

21:00 horas / Apple TV. Uruguay: 21:00 horas / Apple TV.

21:00 horas / Apple TV. España: 02:00 horas del 5 de agosto / Apple TV.

¿Dónde y cómo ver América vs. Chicago Fire?

Si no quieres perderte ni un solo instante del partido América vs. Chicago Fire podrás verlo a través de MLS Season Pass en la aplicación de Apple TV. Asimismo, TelevisaUnivision, FOX Sports, TSN y RDS serán los canales de transmisión de algunos partidos del torneo en Estados Unidos y Canadá. En México, el enfrentamiento será transmitido a través de Nu9ve (Canal 9) y TUDN.

Posibles alineaciones del América vs. Chicago Fire

Club América: Malagón; Reyes, Cáceres, Reyes, Álvarez; Fidalgo, Sánchez, Valdés, Suárez; Martin, Quiñones. Director técnico: André Jardine.

Malagón; Reyes, Cáceres, Reyes, Álvarez; Fidalgo, Sánchez, Valdés, Suárez; Martin, Quiñones. Director técnico: André Jardine. Chicago Fire FC: Brady; Aceves, Terán, Pineda, Souquet; Giménez, Doumbia, Haile-Selassie, Shaqiri, Herbers; Koutsias. Director técnico: Frank Klopas.

América vs. Chicago Fire juegan por la Leagues Cup (Video: @ClubAmerica).