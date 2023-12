El Mundial de Clubes 2023 está próximo a desarrollarse en tierras de Arabia Saudita a finales de diciembre. Participarán siete equipos de diferentes continentes que competirán por conseguir la ansiada copa y proclamarse como el nuevo campeón de clubes. El equipo mexicano clasificado es León, y esta será su primera participación en este certamen deportivo. En la siguiente nota de Depor, puedes consultar el horario, dónde verlo y obtener más detalles sobre este emocionante compromiso.

En la vigésima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2023, se llevará a cabo un cambio significativo al despedirse de su estructura actual. Este cambio se produce después de que el Consejo confirmara la introducción de un nuevo torneo que incluirá la participación de 32 equipos a partir del año 2025.

La edición programada para diciembre de este año marcará la despedida del formato actual y se llevará a cabo en Arabia Saudita. En este Mundial de Clubes, participarán siete equipos, y el torneo seguirá el formato establecido desde 2005. Este sistema implica enfrentamientos de eliminación directa, pero con la particularidad de que dos equipos, los campeones de Europa y Sudamérica, accederán directamente a las semifinales sin pasar por rondas previas.

El Mundial de Clubes 2023 se disputará en Arabia Saudita (Foto: Getty Images).

Los demás clubes que no tienen esta clasificación automática participarán en rondas preliminares, las cuales suelen comenzar con una fase inicial destinada a los equipos de Oceanía y al país anfitrión. El ganador de esta fase inicial avanzará a una especie de “mitad” de cuartos de final, donde se enfrentará a los campeones de Asia, África y Concacaf.

Los dos equipos victoriosos en esta etapa avanzarán a las semifinales, donde se encontrarán con los campeones de Conmebol y UEFA. Estos enfrentamientos determinarán los finalistas que competirán por el título del Mundial de Clubes. En resumen, el torneo consta de fases preliminares, cuartos de final, semifinales y final, con los campeones de Europa y Sudamérica ingresando directamente a las semifinales.





¿Cuándo se jugará el Mundial de Clubes 2023?

El Mundial de Clubes 2023 se llevará a cabo en Arabia Saudita del 12 al 22 de diciembre , congregando a destacados equipos de diversas regiones en una competencia para determinar el campeón mundial de clubes. La ubicación de este evento deportivo será en Arabia Saudita y se anticipa como un escenario emocionante para los fanáticos del fútbol, siendo esta la última edición con el formato actual.





¿Dónde ver el Mundial de Clubes 2023 en México?

Si no quieres perderte ninguno de los partidos del Mundial de Clubes 2023 que se llevará a cabo en Arabia Saudita, a continuación, te indicaremos los canales según el país en el que te encuentres. Si estás en México, podrás seguir los encuentros a través de ViX , disponible también en algunos países de Centroamérica. En Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DirecTV Go. Para aquellos en Estados Unidos, los partidos se transmitirán por FOX Sports, mientras que en España podrás verlos en Telecinco (los partidos del Real Madrid) o mediante streaming en Mitele (el resto de los partidos). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.”





¿Qué equipos están clasificados al Mundial de Clubes?

Europa: Campeón de la Liga de Campeones de la UEFA (2022-23) // Manchester City (Inglaterra)

Campeón de la Liga de Campeones de la UEFA (2022-23) // (Inglaterra) América del Sur: Campeón de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023 // Fluminense (Brasil)

Campeón de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023 // (Brasil) Norte, Centroamérica y Caribe: Campeón de la Concacaf (2023) // Club León (México)

Campeón de la Concacaf (2023) // (México) Asia: Campeón de la Liga de Campeones de la AFC (2022) // Urawa Red Diamonds (Japón)

Campeón de la Liga de Campeones de la AFC (2022) // (Japón) África: Campeón de la Liga de Campeones de la CAF (2022-23) // Al Ahly (Egipto)

Campeón de la Liga de Campeones de la CAF (2022-23) // (Egipto) Oceanía: Campeón de la Liga de Campeones de la OFC (2023) / Auckland City (Australia)

Campeón de la Liga de Campeones de la OFC (2023) / (Australia) País organizador: Campeón de la Liga Profesional Saudí (2022-23) // Al Ittihad (Arabia Saudita)





¿Cómo clasificó León al Mundial de Clubes 2023?

El equipo mexicano León aseguró su participación en el Mundial de Clubes 2023 al conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf, conocida como Concachampions , en una final emocionante frente al LAFC de Estados Unidos. En una demostración de su superioridad, el conjunto de Guanajuato ganó ambos encuentros, 2-1 en casa y 1-0 en Los Ángeles, asegurando de manera contundente su título de campeón en esta competencia. Esta victoria marca un hito significativo para el equipo Esmeraldas, ya que representa su primera estrella internacional en la historia y también significa su debut en el escenario mundial del Mundial de Clubes.

Mira cuándo va a debutar el Club León en el Mundial de Clubes 2023 y cuál es su rival (Foto: Twitter)





Fixture del Mundial de clubes

Primera ronda (Partido 1)

12 de diciembre

Al Ittihad vs. Auckland City (Primera fase)





Segunda ronda (Partidos 2 & 3)

15 de diciembre

Al-Alhy vs. Ganador Al Ittihad-Auckland City (cuartos de final)

León vs. Urawa Red Diamonds (cuartos de final)





Semifinales (Partidos 4)

18 de diciembre

Fluminense vs. Al-Alhy vs. Ganador Al Ittihad-Auckland City (semifinales)





Semifinales (Partidos 5)

19 de diciembre

Manchester City vs. Ganador León vs. Urawa Red Diamonds





Playoff por el tercer puesto y final (Partidos 6 & 7)

22 de diciembre

Perdedor semi 1 vs. Perdedor semi 2 (tercer y cuarto puesto)

Ganador semi 1 vs. Perdedor semi 2 (final)





Último campeón del Mundial de Clubes

El Real Madrid se consagró como el campeón más reciente del torneo al vencer a Al-Hilal de Arabia Saudita en la final con un marcador de 5-3, obteniendo así su quinto título en esta competición. Los partidos tuvieron lugar en dos ciudades de Marruecos, Rabat y Tánger.

Real Madrid es el vigente campeón del Mundial de Clubes de la FIFA. (Foto: Getty Images)

En lo que respecta al equipo con más victorias en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, el Real Madrid encabeza la lista con cinco títulos, seguido por el Barcelona con tres. Por su parte, Corinthians y Bayern Munich han celebrado el triunfo en dos ocasiones. Completan la lista de campeones Liverpool, Chelsea, Sao Paulo, Inter de Brasil, Milan, Inter de Milán y Manchester United.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR