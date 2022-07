Desde Nevada, Estados Unidos, Chivas vs. Juventus (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) se ven las caras en un amistoso internacional. El partido se jugará este viernes 22 de julio del 2022, desde las 10:00 p.m. (horario de la Cuidad de México) en el estadio Allegiant y la TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA será a través de SKY Sports en territorio azteca. Mientras que Directv Sports lo llevará a las pantallas en todas Latinoamérica.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Chivas y Juventus.

El ‘Rebaño Sagrado’ hace una pausa a la temporada de la Liga MX para medirse a los ‘Vecchia Signora’, que se alista para encarar la campaña 2022-2023. El cuadro liderado por Ricardo Cadena llevó a un total de 26 jugadores e incluyó en la nómina a Santiago Ormeño, reciente incorporación del elenco tapatío.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Juventus en partido amistoso?

Perú – 10:00 p.m.

Ecuador – 10:00 p.m.

Colombia – 10:00 p.m.

México – 10:00 p.m.

Chile – 11:00 p.m.

Venezuela – 11:00 p.m.

Bolivia – 11:00 p.m.

Paraguay – 11:00 p.m.

Argentina – 12:00 a.m. (23 de julio)

Uruguay – 12:00 a.m. (23 de julio)

Brasil – 12:00 a.m. (23 de julio)

España – 5:00 a.m. (23 de julio)

Por la contienda amistosa, el Guadalajara adelantó el choque de la fecha cuatro del Apertura 2022 ante León. La noche del miércoles, Chivas no pasó del empate sin goles ante León. Tras ello, Cadena reconoció que “no nos ha alcanzado”. Entonces, se espera que la inclusión de ‘Santi’ Ormeño sea un aporte clave de cara a gol.

De su lado, Juventus se desplazó a Estados Unidos para iniciar una gira en la que también se cruzará con Real Madrid y Barcelona. El técnico Massimiliano Allegri llevó a los refuerzos Gleison Bremer y Paul Pogba. En tanto, jugadores como Arthur o Aaron Ramsey se quedaron en Italia, pues se busca una salida para ellos.

Chivas vs. Juventus: canales de transmisión

Para ver el partido entre Chivas y Juventus en amistoso hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives en México puedes seguirlo a través de SKY Sports. Si te encuentras en Sudamérica podrás seguir este partido vía DirecTV Sports.

¿Dónde ver online el Chivas vs. Juventus en partido amistoso?

Para ver la transmisión online del partido entre Chivas y Juventus puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en México deberás seguir este partido vía Blue To GO; de otro lado, si vives en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de DirecTV GO.

Chivas vs. Juventus: posibles alineaciones del partido

Chivas: Miguel Giménez; Carlos Cisneros, Gilberto Sepúlveda, Hiram Mier, Luis Olivas, Cristian Calderón, Fernando Beltrán, Fernando González, José González, Roberto Alvarado y Alexis Vega.

Juventus: Mattía Perin; Daniele Rugani, Leonardo Bonucci, Federico Gatti, Luca Pellegrini, Paul Pogba, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Denis Zakaria, Marley Aké, Moise Kean.

¿Dónde jugarán Chivas vs. Juventus en partido amistoso?





