Tigres vs. San Jose Earthquokes se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 30 de julio por el Grupo A de la Leagues Cup 2023. El compromiso, que se disputará en el PayPal Park (San Jose), está programado para iniciar desde las 9:00 p.m. (horario en México, 10:00 p.m. en Perú) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por las señales de Apple TV, MLS Pass y Futbol Libre. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias más importantes del encuentro. No te lo pierdas.





Tigres vs. San Jose: alineaciones probables

Tigres: Nahuel Guzmán; J. Angulo, D. Reyes, S. De Souza, J. Aquino; Guido Pizarro, De Souza, J. Vigón, F. Gorriarán; Luis Quiñones y A. Gignac.

San Jose Earthquokes: Daniel; M. Trauco, T. Beason, Rodrígues; Carlos Akapo, C. Gruezo, J. Yueill, C. Cowell; J. Skahan, Ebobisse y C. Espinoza.

Tigres vs. San Jose Earthquokes se enfrentan por la Leagues Cup 2023. (Video: Tigres UANL)