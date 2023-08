Este viernes 11 de agosto, Monterrey vs. LAFC EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras por los cuartos de final de la Leagues Cup 2023. Luego de dejar en el camino a Tigres en lo que fue el Clásico Regio de este certamen -una pequeña revancha de lo que ocurrió en las últimas semifinales de Liga MX- los Rayados chocarán ante LAFC, posiblemente el equipo con mejor desempeño en lo que va del torneo y con Carlos Vela a la cabeza. A continuación, te contaremos cuáles son los horarios y canales para que puedas ver la transmisión del partido.

¿A qué hora juega Monterrey vs. LAFC por Leagues Cup?

La transmisión del partido de Monterrey vs. LAFC será a partir de las 20:30 horas del Centro de México y Nuevo León. Cabe destacar que se modificó por completo la fecha de este partido por los cuartos de final de la Leagues Cup 2023, pues debía llevarse a cabo el día sábado 12 de agosto. Sigue en la nota para saber todos los detalles acerca de esta modificación importante para el juego del viernes.

¿En qué canal de TV abierta ver Monterrey vs. LAFC?

La transmisión en TV abierta del juego de Monterrey vs. LAFC se dará por la señal de TV Azteca 7 Deportes. Esto es importante para los hinchas de Rayados, que podrán ver de forma gratuita a su equipo sin necesidad de afiliarse a ninguna plataforma de streaming. Cabe resaltar que TV Azteca pasará dos encuentros de esta ronda, siendo el otro juego el de Querétaro vs. Philadelphia Union.

¿Dónde ver transmisión de Monterrey vs. LAFC por Leagues Cup?

No solo tienes la opción de ver el Monterrey vs. LAFC por TV Azteca Deportes, pues también puedes hacerlo mediante Univision, TUDN USA o AppleTV a través de MLS Season Pass. Estas últimas alternativas aplican -en su mayoría- para el público de los Estados Unidos, que para ver los encuentros de este torneo ha tenido que afiliarse a MLS Season Pass. Sigue aquí en Depor.com todas las incidencias del partido y no te pierdas ni un solo detalle.

Monterrey vs. LAFC: posibles alineaciones

Monterrey: Andrada; Aguirre, Medina, Moreno, Gallardo; Romo, Govea, Meza, Rojas; Funes Mori y Canales.

Andrada; Aguirre, Medina, Moreno, Gallardo; Romo, Govea, Meza, Rojas; Funes Mori y Canales. LAFC: McCarthy; Hollingshead, Long, Chiellini, Palacios; Acosta, Ilie, Bogusz; Biuk, Bouanga y Vela.

¿Por qué cambiaron la fecha del Monterrey vs. LAFC?

Como bien mencionamos previamente, el juego de Monterrey vs. LAFC estaba programado para el sábado 12 de agosto, pero ese día el BMO Stadium, la casa de Los Angeles Football Club, está ocupada para acoger el concierto de Marco Antonio Solís, un evento programado con muchísima anticipación.

Es por esta razón que el juego se ha trasladado al Rose Bowl de Pasadena, en la zona norte del centro de Los Angeles, pero no se podrá jugar el sábado 12 de agosto porque aquel día se realizará un evento en el lugar. Por tal motivo, el Rose Bowl será el escenario del Monterrey vs. LAFC, pero el viernes 11 de agosto.

Ante ello, el presidente de Monterrey expresó su molestia por los cambios: “Realmente estamos muy descontentos, muy desilusionados, muy preocupados, porque tenemos muchos jugadores tocados y que se cambie una fecha de partido que estaba para el 12 y se adelante para el 11 con todos los kilómetros que tenemos encima”, expresó José Antonio Noriega.