De regreso a su club. Raúl Jiménez, delantero de la selección de México, se reincorporó a los entrenamientos del Wolverhampton Wanderers, equipo profesional de fútbol que, actualmente, juega en la Premier League, la máxima división del fútbol de Inglaterra. El atacante hace su arribo luego de participar con el ‘Tri‘ en el Mundial Qatar 2022, donde quedaron eliminados en la fase de grupos.

Tras unos días de descanso, el ‘Lobo Mexicano’ se trasladó a España para vincularse a la concentración del Wolverhampton, y ponerse a las órdenes del técnico Julen Lopetegui. ¡Bienvenido de nuevo, Raúl Jiménez!, publicó el ‘Wolves’ en su cuenta oficial de Twitter.

A Jiménez, la controversia le ha rodeado antes y durante la cita mundialista qatarí; ya que, sufrió una pubalgia que lo alejó durante dos meses y medio de las canchas, hasta mediados de noviembre, lo que le impidió participar en la temporada con los ‘Lobos’.

Frente a esa situación, su club inglés consideraba que el futbolista no estaba en condiciones de participar en Qatar 2022. Incluso, manifestaron que se podría poner en riesgo su rehabilitación, por la lesión que lo estuvo aquejando.

Raúl, de todas maneras, fue convocado a la selección mexicana para el Mundial, donde disputó 59 minutos, en tres partidos, como suplente. No obstante, no pudo hacerse presente en el marcador. “Luchamos, pero el resultado no fue el esperado”, señaló el atacante, luego de la eliminación del ‘Tricolor’.

Wolverhampton seguirá con sus trabajos en territorio español, hasta el miércoles 14 de diciembre. El próximo viernes rivalizará con el Empoli, en partido amistoso. Además, probablemente, también se medirá con el Cádiz, antes de retornar a Inglaterra.

Los ‘Wolves’ tendrán su primer partido oficial el 20 de diciembre, frente al Gillingham Football Club, como parte de la Copa de la Liga. Raúl Jiménez deberá trabajar bastante para hacerse de un lugar en el conjunto titular de Lopetegui.





