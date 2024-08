Con el fin de perder esos kilos de más, muchas personas deciden seguir una dieta y hasta se animan a hacer ejercicios regularmente. El detalle es que hay quienes esperan obtener resultados en las primeras semanas y se llevan una desilusión enorme al pararse sobre una balanza y ver que no lograron lo que se propusieron. Para que conozcas el motivo por el que nadie pierde el peso que quiere en el periodo de tiempo mencionado, te compartiré la información brindada por un entrenador personal. Toma nota.

Sergio Peinado es el experto que citaré aquí. Él, además de ser entrenador personal, es Licenciado en Ciencias del Ejercicio y creador del Método Fuertafit. Para abordar el tema que motivó la creación de este artículo, el hombre publicó un video en su cuenta oficial de Instagram (@sergiopeinadotrainer), el cual rápidamente se volvió viral.

En esta imagen se aprecia a un hombre cansado de hacer ejercicios y no poder bajar de peso. (Foto: freepik)

El motivo por el que no pierdes el peso que quieres en las primeras semanas

El entrenador personal, en el clip que subió, explicó que toda persona, mientras sigue entrenando y comiendo bien, se va deshaciendo de grasa, pero al mismo tiempo sus músculos van creciendo. “Y obviamente el músculo pesa. Eso hace que tu peso corporal sea muy parecido al peso con el que empezaste”, sostuvo.

“Eso no significa que no estés consiguiendo resultados. Claro que sí. Estás perdiendo grasa y además estás añadiendo músculo, lo cual es condición física y salud. Y además, este músculo va a evitar el efecto rebote que suele aparecer cuando se hacen mal las cosas. Pero este es el motivo por el cual en las primeras semanas tu peso se mantiene igual. No porque no esté funcionando (todo lo que haces). Sí está funcionando, pero tú no ves lo que pasa por dentro”, recalcó.

Sergio Peinado no dudó en señalar que una persona que hace ejercicios y sigue una dieta con el fin de perder esos kilos de más, empezará a bajar cuando siga perdiendo grasa de manera progresiva y no gane tanto músculo como al principio porque costará más. “Poco a poco tu peso irá bajando y llegará un punto en el que tu músculo estará cada vez más visible porque habrás perdido ese peso que buscabas”, sentenció.