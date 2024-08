A veces, cuando realizamos algún ejercicio físico o practicamos un deporte, nos damos cuenta que estamos empapados. Es decir, estamos sudando bastante y eso no es algo cómodo para todos. Lo bueno de esto es que si sudas mucho y no tienes sobrepeso ni tampoco es un día de mucho calor, significa que estás en excelente forma. En las siguientes líneas, te daré a conocer la razón de mis palabras. Ojo que no solo lo digo yo.

De acuerdo a un estudio del Colegio de Medicina de la Universidad de Soonchunyang (Corea del Sur), que fue publicado en la revista médica PLOS ONE, una persona que está en gran estado de forma suda bastante. Y es que los investigadores notaron que los corredores habituales de grandes distancias sudaban antes con mayor producción que los deportistas eventuales. En ese entonces, se percataron que había una mayor producción de la glándula sudorípara.

Esta imagen muestra a una mujer sudando que está rehidratándose. (Foto: freepik)

¿Por qué uno suda más cuando está en excelente forma?

Ten en cuenta que sudar es una respuesta de nuestro organismo para enfriar el cuerpo. Si haces ejercicios físicos regularmente, tu organismo está acostumbrado a dar la menciona respuesta. Es por eso que se activa con más facilidad.

Cuando sube la temperatura del organismo, se envía una señal a las glándulas sudoríparas para que comiencen a producir sudor, el cual se irá evaporando conforme las gotas del mismo se vayan calentando. De esa manera, se disipará el calor y se dejará un sudor más fresco, el cual ocasionará la rebaja del calor.

Los deportistas, por el simple hecho de que están en excelente forma, tienen un organismo que está acostumbrado al procedimiento indicado arriba. Es por eso que el cuerpo de ellos se aclimata con más rapidez para impedir algún problema causado por el exceso de calor.