Bajo las luces del Estadio Cuauhtémoc, México y Ghana disputarán este viernes 22 de mayo un amistoso internacional que servirá como examen competitivo rumbo al Mundial 2026. A las 20:00 horas del Centro de México (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT), el Tri pondrá a prueba su circulación en mitad de cancha y su respuesta defensiva ante un rival físicamente intenso, acostumbrado a atacar con espacios y transiciones rápidas. Para las dos selecciones, el encuentro también representa una oportunidad valiosa para ajustar automatismos y llegar con mejores sensaciones al inicio de la Copa del Mundo. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el partido por TV abierta, cable o streaming? Aquí te contamos todos los canales y plataformas online, según el país donde te encuentres.
En territorio mexicano, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium y Azteca Deportes Network se encargarán de televisar el México vs. Ghana tanto en señal nacional gratuita y online.
En los Estados Unidos y Puerto Rico, los hinchas de México disfrutarán del cotejo frente a Ghana a través de fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, NAICOM, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.
En países de Centroamérica, como es el caso de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana, el partido entre México y Ghana se verá por TUDN, Azteca Deportes y Vix Premium.
Finalmente, en España, el juego México contra Ghana se seguirá por #Vamos.
¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Ghana por amistoso al Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO (LOCAL)
|CANALES TV / STREAMING
|Costa Rica
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|República Dominicana
|22:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|El Salvador
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Guatemala
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Honduras
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|México
|20:00
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico
|Nicaragua
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Panamá
|21:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Puerto Rico
|22:00
|FOX Deportes, ViX y NAICOM
|España
|04:00
|Vamos
|EE. UU. (ET)
|10 p.m. ET / 7 p.m. PT
|fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One