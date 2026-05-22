Bajo las luces del Estadio Cuauhtémoc, México y Ghana disputarán este viernes 22 de mayo un amistoso internacional que servirá como examen competitivo rumbo al Mundial 2026. A las 20:00 horas del Centro de México (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT) , el Tri pondrá a prueba su circulación en mitad de cancha y su respuesta defensiva ante un rival físicamente intenso, acostumbrado a atacar con espacios y transiciones rápidas. Para las dos selecciones, el encuentro también representa una oportunidad valiosa para ajustar automatismos y llegar con mejores sensaciones al inicio de la Copa del Mundo. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el partido por TV abierta, cable o streaming? Aquí te contamos todos los canales y plataformas online, según el país donde te encuentres.

En territorio mexicano, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium y Azteca Deportes Network se encargarán de televisar el México vs. Ghana tanto en señal nacional gratuita y online.

ZARAGOZA DE PUEBLA, PUEBLA (MÉXICO), 22/05/2026.- Cobertura oficial del Canal 5 y TUDN EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Ghana este viernes 22 de mayo por amistoso de cara a la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla de Zaragoza, Puebla. FOTO DE KAMIL KRZACZYNSKI PARA AFP

En los Estados Unidos y Puerto Rico, los hinchas de México disfrutarán del cotejo frente a Ghana a través de fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, NAICOM, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

En países de Centroamérica, como es el caso de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana, el partido entre México y Ghana se verá por TUDN, Azteca Deportes y Vix Premium.

Finalmente, en España, el juego México contra Ghana se seguirá por #Vamos.

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Ghana por amistoso al Mundial 2026?

PAÍSES HORARIO (LOCAL) CANALES TV / STREAMING Costa Rica 20:00 TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX República Dominicana 22:00 TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX El Salvador 20:00 TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX Guatemala 20:00 TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX Honduras 20:00 TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX México 20:00 Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico Nicaragua 20:00 TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX Panamá 21:00 TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX Puerto Rico 22:00 FOX Deportes, ViX y NAICOM España 04:00 Vamos EE. UU. (ET) 10 p.m. ET / 7 p.m. PT fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One

Bajo el cielo poblano, México enfrenta a Ghana este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc en un amistoso que funcionará como medidor clave hacia el Mundial 2026. A las 20:00 horas del Centro de México (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT), el Tri buscará afinar su manejo del balón y la coordinación defensiva frente a un equipo africano que presiona con intensidad, explota los contragolpes y obliga a replantear líneas. Además del resultado, el duelo servirá para probar cambios tácticos, dar minutos a jugadores con aspiraciones mundialistas y pulir detalles que podrían marcar la diferencia en la próxima Copa del Mundo. Sigue la transmisión en vivo y en directo por Canal 5 de Televisa Deportes, Canal 7 de TV Azteca 7, TUDN y ViX Premium. (VIDEO de X: @miseleccionmx)