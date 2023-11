La selección de México, al mando de Raúl Chabrand, tendrá un partido difícil ante una selección de Alemania, al mando de Christian Wuck. Ambos equipos comprenden la importancia de iniciar con una victoria el Mundial Sub-17 de Indonesia En consecuencia, saldrán al terreno del estadio Jalak Harupat, por la primera fecha del Grupo F del certamen, este domingo 12 de noviembre, desde de las 6:00 de la mañana (hora mexicana, y uno más en Perú), con el objetivo de buscar sus primeros tres puntos en el torneo de la Copa del Mundo. Por este motivo, te mostramos los detalles de horarios y transmisión del partido.

La Selección Mexicana Sub-17 está a las puertas de iniciar su participación en el Mundial de su categoría en Indonesia. El equipo ya se encuentra en Bandung, la ciudad que albergará sus tres partidos de su zona, y, desde el jueves, lleva a cabo sus entrenamientos en preparación para el crucial enfrentamiento inicial contra los alemanes.

Después de dos semanas de intensa preparación en la isla de Bali, donde el representativo azteca estableció su campamento base para adaptarse al entorno indonesio y disputar dos c compromisos amistosos contra Uzbekistán y Japón, el cuadro se mudó a Bandung con el objetivo de aumentar la intensidad en su entrenamiento.

Dirigidos por el entrenador Raúl Chabrand, el Tri realizó su primera práctica en el Estadio Archamani, hogar del club Persib Bandung de la Primera División de Indonesia. Durante la sesión, se enfocaron en diversos ejercicios de activación neuromuscular, táctica y entrenamiento de definición.

Es importante mencionar que México ha tenido grandes participaciones en este certamen. En la última Copa Mundial Sub-17 de 2019, el Tricolor llegó a la final, pero terminó como subcampeón al perder contra Brasil. En 2013, también quedó en la segunda posición al caer ante Nigeria, mientras que en 2011 logró el título al vencer a Uruguay.

Mundial Sub-17: ¿cuándo juega México vs. Alemania?

El próximo domingo 12 de noviembre de 2023, la selección de México tendrá su partido de debut en el Mundial Sub-17 de Indonesia. En esta ocasión, el Tri se enfrentará a Alemania en el estadio Jalak Harupat. Este enfrentamiento reviste una gran importancia para ambas escuadras rumbo a posicionarse en el Grupo F.

¿A qué hora juegan México vs. Alemania por el Mundial Sub-17?

Este partido entre México vs. Alemania está programado para el domingo 12 de noviembre desde las 6:00 a.m., según el horario mexicano. En tanto, a las 7:00 a.m. en Ecuador, Colombia y Perú. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 a.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 a.m., mientras que en España a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver México vs. Alemania?

El encuentro entre México vs. Alemania, programada para el domingo 12 de noviembre en el estadio Jalak Harupat, será transmitida por la señal de TUDN y ViX en territorio mexicano. También se podrá ver en DIRECTV Sports y DTV GO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias de este partidazo.

¿Dónde juega México vs. Alemania?

El partido programado entre México vs. Alemania, que está previsto para el domingo 12 de noviembre en el estadio Jalak Harupat.

El estadio Jalak Harupat donde se enfrentarán México vs. Alemania por Mundial Sub-17. (Foto: FIFA)





