Se nos viene un partidazo en Los Ángeles. Las selecciones de México y Perú se miden en el marco de un partido amistoso este 24 de septiembre, en el Rose Bowl. El encuentro, que será clave para el ‘Tri’ de cara al Mundial de Qatar 2022, empezará a las 8:00 de la noche (hora local). Echa un vistazo a la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte en los siguientes párrafos. ¿Te lo vas a perder?

Luego de experimentar con futbolistas de la liga mexicana para un amistoso ante Paraguay, el entrenador argentino Gerardo Martino citó a 31 jugadores para dos partidos de preparación (Perú y Colombia) con las notorias inclusiones de Luis Chávez, Erick Sánchez y Fernando Beltrán, quienes podrían subirse de última hora al Mundial de Qatar 2022.

En la nómina dada a conocer por Martino se encuentra la base de jugadores que disputó las eliminatorias y que se espera disputen la próxima Copa del Mundo que arrancará a finales de noviembre. Luego de jugar ante Paraguay, el estratega pudo echar mano de lo mejor disponible para los mexicanos con excepción del lesionado Jesús Corona (Sevilla).

¿A qué hora juegan México vs. Perú por amistoso?

Estados Unidos - 6:00 p.m. PT y 9:00 p.m. ET

México – 8:00 p.m.

Perú – 8:00 p.m.

Ecuador – 8:00 p.m.

Colombia – 8:00 p.m.

Chile – 9:00 p.m.

Venezuela – 9:00 p.m.

Bolivia – 9:00 p.m.

Paraguay – 9:00 p.m.

Argentina – 10:00 p.m.

Uruguay – 10:00 p.m.

Brasil – 10:00 p.m.

¿En qué canales transmitirán el amistoso México vs. Perú?

El enfrentamiento amistoso será transmitido por los siguientes canales:

TUDN

Canal 5

TV Azteca

TUDN USA

Entre los jugadores regulares citados, se encuentran el portero Guillermo Ochoa, los zagueros Néstor Araujo, César Montes y Jesús Gallardo, los volantes Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Andrés Guardado y Héctor Herrera, además de los delanteros Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori.

Chávez, Sánchez y Beltrán no jugaron en las eliminatorias, pero han cumplido papeles destacados en los amistosos y en la Liga MX con sus clubes Pachuca y Chivas, respectivamente y se ganaron el llamado para encarar encuentros de preparación ante Perú y Colombia a finales de septiembre, en California, Estados Unidos.

Martino deberá reducir su lista de 31 a 26 jugadores que comenzarán la participación mundialista el 22 de noviembre ante Polonia. Entre las ausencias más notorias se encuentra la de Marcelo Flores, ex jugador del Arsenal y ahora del Oviedo, quien había sido citado para amistosos posteriores a las eliminatorias de la Concacaf.

Tampoco fue requerido el veterano Héctor Moreno, un zaguero que está buscando disputar su cuarta Copa del Mundo ni su compañero de equipo en Monterrey, Rodolfo Pizarro, quien había sido citado recurrentemente a pesar de no pasar por gran momento.

Aunque Martino lo había dejado entrever en el pasado, la nómina parece confirmar en definitiva que el delantero del LA Galaxy, Javier Hernández no jugará la Copa del Mundo en Qatar. Hernández no es citado a selección mayor desde septiembre del 2019 cuando participó en una fiesta no autorizada con otros jugadores.

El ‘Chicharito’ y Martino sostuvieron conversaciones para buscar un regreso que parece no se concretará. Después de enfrentar a Perú y Colombia, México tendrá partidos ante Irak y Suecia en Girona, España, con los que cerrará su preparación para la Copa del Mundo.

