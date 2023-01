Si bien la actuación de la Selección Mexicana no fue la mejor en la Copa del Mundo: el ‘Tri’ no era eliminado en fase de grupos desde 1978, Alexis Vega, uno de los elegidos del ‘Tata’ Martino para la justa mundialista que se llevó a cabo Medio Oriente, decidió llevar el recuerdo de Qatar 2022 en su piel con un tatuaje, el cual significa mucho para él.

El sueño de todo jugador de fútbol en el mundo es disputar una Copa del Mundo, pero esta meta es solo para algunos privilegiados, aquellos que llegan al máximo circuito de sus respectivas ligas y países, tal fue el caso del atacante del delantero de Chivas, que en Qatar 2022 tuvo la chance de disputar su primer Mundial, con 25 años.

Es por ello que a pesar del contexto adverso presentado en el torneo, el cumplir el sueño de disputar la Copa del Mundo FIFA será un recuerdo que quedará para la posteridad en Vega, quien en su nostalgia decidió tatuarse el logo de Qatar 2022.

A través de redes sociales, se viralizó el video en donde Alexis está con su tatuador decidiendo donde y cuál sería el tatuaje y finalmente se decidió por el logo. Cabe destacar que este no es el primer tatuaje referente al fútbol que se hace Vega, ya que en el pasado se tatuó los aros olímpicos.

Rechazó jugar en Europa

Después de haber hecho un buen papel con México en el Mundial de Qatar 2022, se esperaba que Alexis Vega pudiera emigrar a Europa y aunque sí tuvo la oportunidad de hacerlo, el jugador prefirió quedarse en Chivas. Ante esto, Vega reveló la razón por la que tomó esa decisión de no irse al Viejo Continente, algo que cualquier otro jugador no lo habría ni pensado.

“Hay casos en los cuales a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o un año estás de vuelta; con un equipo que estuvimos en pláticas en Europa, me quería llevar, quería que jugara seis meses y si no me iba bien, regresara con otro equipo del futbol mexicano”.

“No le veo chiste ir a jugar seis meses, con presión porque van a querer que te adaptes de la mejor manera; por situaciones de esas tomas la decisión de no ir, de no apresurar ese proceso. Mi familia está feliz de que estaremos más tiempo acá”, dijo Vega en entrevista a TUDN





