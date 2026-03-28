Canal 5 de Televisa trasnmite este sábado 28 de marzo desde la 8:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú. México vs. Portugal chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en el Estadio Azteca. ¿Cómo se verá este partido? La transmisión está a cargo de Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, TUDN, para todo el público mexicano. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comienza con tres horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Canal 5 EN VIVO, México vs. Portugal vía TV Azteca 7 y TUDN por amistoso internacional