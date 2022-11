La selección de México juega este martes 22 de noviembre su primer partido en el Mundial de Qatar 2022 ante su similar de Polonia por el Grupo C del torneo, que también comparten junto a Argentina y Arabia Saudita. El equipo de Gerardo Martino comienza su participación en el campeonato desde las 10:00 a.m. (hora CDMX), 11:00 a.m. (hora Perú, Colombia y Ecuador) y la 1:00 p.m. (hora de Chile y Argentina). Canal 5 Televisa transmitirá en vivo y en directo el partido a través de sus pantalles, aunque también tienes otras opciones como TUDN, Las Estrellas, Vix, Sky y Azteca 7.





México quedó listo para su debut en Qatar 2022 ante Polonia | Video: @miseleccionmx