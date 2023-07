A pesar de perder en la última jornada de la fase de grupos, la selección mexicana avanzó a los cuartos de final de la Copa Oro 2023, tras quedar en el primer lugar del Grupo B con seis unidades. A continuación, te contamos contra quién se enfrentará y cuándo se juega el partido. El ‘Tri’ dejó algunas dudas tras su caída ante Qatar, pero ya está concentrado en la siguiente instancia del certamen internacional.

¿A quién enfrentará México en la Copa Oro?

México clasificó a los Cuartos de Final como primer puesto del Grupo B. Ahora se encuentra a la espera de conocer a su rival para el juego definitivo por el pase a las semifinales. Su oponente será el segundo lugar del Grupo C, que se definirá este martes 4 de julio.

Sin embargo, todavía no está claro qué selección nacional será el contrincante del ‘Tri’, ya que los cuatro equipos del sector tienen chances de clasificar. El Salvador, Costa Rica, Panamá y Martinica se enfrentarán este martes en la última jornada de la fase de grupos.

A falta de una jornada en los Grupos C y D, Martinica se ubica en el segundo puesto del C y hoy sería el oponente de la selección mexicana en los Cuartos de Final. Eso sí, este martes se medirá ante Costa Rica y una victoria le aseguraría el boleto, incluso un empate, siempre y cuando El Salvador no derrote a Panamá por más de un gol.

Cuartos de Final: ¿cuándo se juegan?

La siguiente etapa de la Copa Oro está programada para iniciar este sábado 8 de julio. Dos partidos se jugarán ese día y los otros dos se disputarán el domingo 9 de julio. Cabe resaltar que las semifinales del certamen internacional están pactadas para el 12 de julio.

Copa Oro: ¿cómo está el Grupo C?

Grupo C PJ G E P DG Puntos Panamá 2 2 0 0 2 6 Martinica 2 1 0 1 0 3 El Salvador 2 0 1 1 -1 1 Costa Rica 2 0 1 1 -1 1

Copa Oro 2023: equipos clasificados

Las ocho selecciones nacionales que jugarán los Cuartos de Final y su ubicación en la llave se conocerán una vez que termine la fase de grupos con los ganadores y los segundos de cada zona. La selección mexicana fue la primera en asegurar su clasificación.

Hasta el momento, los clasificados a los Cuartos de Final son: México, Estados Unidos, Qatar y Jamaica. En la última jornada de la fase de grupos se enfrentarán Guadalupe vs. Guatemala, Canadá vs. Cuba, Costa Rica vs. Martinica y Panamá vs. El Salvador. Apenas termine la última fecha, te contaremos cómo quedaron las llaves de la Copa Oro 2023.





