México vs. Polonia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 1 del Grupo C del Mundial Qatar 2022. El debut del ‘Tri’ está programado para este martes 22 noviembre desde las 11:00 a.m. en el estadio Ras Abu Aboud, bajo la dirección del árbitro australiano Chris Beath. Recuerda que podrás vivir este compromiso por las señales televisivas de DirecTV Sports, TUDN, SKY Sports, Latina, Fútbol Libre, VIX y TV Pública.

México llega a esta justa mundialista con muchas dudas sobre su funcionamiento colectivo, sin alguna figura destacada y con un plantel que trata de combinar experiencia con juventud. Sin embargo, son pocas las expectativas que genera el ‘Tri’.

A esto hay que sumarle los serios cuestionamientos a Gerardo Martino, quien en todo el tiempo que lleva la mando de la Selección Mexicana no ha sido capaz de formar un equipo reconocible y competitivo a nivel internacional. Ahora, con Qatar 2022 enfrente, las esperanzas de conseguir el ansiado quinto partido son mínimas.

Respecto al plan que tiene en mente para el partido ante Polonia, el ‘Tata’ habló de “proponer” y buscar tener el protagonismo con el balón. Eso sí, respetando las fortalezas del rival y teniendo mucho cuidado con lo que pueda hacer su máxima estrella, Robert Lewandowski.

“Nosotros siempre buscamos jugar de la misma forma, proponer el partido. El primer partido encamina el recorrido de una Selección en el Mundial; por las características del grupo, ante Polonia es todavía más decisivo. Polonia tiene jugadores versátiles; ellos siempre esperan y luego van al espacio”, comentó el técnico argentino.

“El estilo que vimos de Suecia podría repetirse mañana. El estilo de Polonia es uno solo y sobre eso nosotros preparamos el partido. Debemos de encontrar cuáles son los argumentos de Polonia para neutralizarlos sin separarnos de la idea de juego que tenemos, debemos de saber los riesgos que podemos tener”, añadió.

México vs. Polonia: horarios del partido

México – 10:00 a.m.

Perú – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

Venezuela – 12:00 m.

Bolivia – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Chile – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Paraguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 5:00 p.m.

En la vereda de enfrente, Polonia llega con mejores sensaciones que México debido a los resultados que han conseguido en sus últimos dos amistosos, frente a Gales y Chile. Sin embargo, su técnico, Czeslaw Michniewicz, declaró en conferencia de prensa que serán respetuosos del rival que tendrán enfrente.

“Hemos hecho nuestros deberes. Tenemos todo el respeto del mundo a un seleccionador con experiencia y que ha trabajado en el Barcelona. Y será la quinta Copa del Mundo para Ochoa, algunos de nuestros jugadores no han tenido esta experiencia. Tenemos que respetarles”, dijo el estratega de los polacos.

“Muchas veces pasa en el fútbol que los favoritos no acaban ganando. No veo un desequilibrio grande contra la selección mexicana, tampoco contra Argentina y Arabia Saudí. Respetamos a todas las selecciones y creemos firmemente en nosotros mismos”, puntualizó.

México vs. Polonia: canales de transmisión

México – SKY Sports, Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas

Perú – DirecTV Sports, Latina Televisión

Ecuador – DirecTV Sports, Teleamazonas

Colombia – DirecTV Sports, RCN TV, Caracol TV

Venezuela – DirecTV Sports

Bolivia – Tigo Sports

Argentina – DirecTV Sports, TyC Sports, TeleCentro

Chile – DirecTV Sports

Uruguay – DirecTV Sports, Antel TV, Canal 4

Paraguay – Tigo Sports Plus, Canal Trece, Telefuturo, SNT

Brasil – SporTV, Globo

México vs. Polonia: probables alineaciones

México: G. Ochoa; J. Gallardo, Héctor Moreno, C. Montes, J. Sánchez; E. Álvarez, E. Gutiérrez, Héctor Herrera; A. Vega, R. Funes, H. Lozano.

Polonia: Szczesny; M. Cash, J. Kiwior, K. Glik, Jan Bednarek, Nicola Zalewski; P. Zielinski, G. Krychowiak, Sebastian Szymański; Karol Świderski, Robert Lewandowski.

